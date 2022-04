Lukaku với pha hỏng ăn thổi bay cơ hội của Chelsea

Chân sút người Bỉ không thể đóng vai trò dẫn dắt hàng công Chelsea và pha hỏng ăn trước Real Madrid càng cho thấy nhận định này chính xác.

Trên sân Stamford Bridge rạng sáng 7/4 (giờ Hà Nội), Chelsea thất thủ 1-3 trước Real Madrid thuộc lượt đi vòng 1/8 Champions League. Sự xuất sắc của Karim Benzema khiến hàng thủ "The Blues" phải trả giá đắt.

Ở trận này, HLV Thomas Tuchel buộc phải tung Romelu Lukaku vào sân ở phút 64 để níu giữ hy vọng. Tuy nhiên, bản hợp đồng trị giá 115 triệu euro nhanh chóng gây thất vọng. Những phút có mặt trên sân, cựu sao Inter Milan hoàn toàn tỏ ra vô hại trước khung thành Thibaut Courtois.

Khoảnh khắc Lukaku thổi bay hy vọng của Chelsea với cú đánh đầu đưa bóng ra ngoài.

Thất vọng Lukaku

Chelsea vẫn có cơ hội trước Real Madrid. Thống kê cho thấy điều đó. Họ chuyền bóng chính xác 90%, kiểm soát bóng 58%, tung ra 20 cú sút, 5 lần đưa bóng đi trúng đích nhưng chỉ có một bàn thắng.

Với Real Madrid, đội khách sút cầu môn 8 lần, 5 lần bóng đi trúng đích và có 3 bàn thắng. Karim Benzema chính là sự khác biệt. Tiền đạo người Pháp tận dụng đối đa cơ hội để kết liễu Chelsea.

Ngược lại, Lukaku được đặt vào vị trí trống trải, không ai theo kèm nhưng anh đánh đầu chệch cột dọc ở phút 69. Nếu đó là bàn thắng, Chelsea có cơ hội lật ngược thế cờ, hoặc ít nhất không để thua với cách biệt 2 bàn.

Cả trận, tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG) của Chelsea đạt 1,88 so với 0,85 của Real Madrid. Tỷ lệ tạo ra cơ hội nguy hiểm (xThreat) của Chelsea là 1,49 so với 0,8 của đối thủ. Điều đó chứng tỏ đội bóng của Tuchel không hề lép vế so với "Los Blancos".

Nhưng Chelsea không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn như Real Madrid. Họ thiếu một sát thủ để thực hiện điều này. Lukaku thậm chí không được tin tưởng trao suất đá chính ngay từ đầu. Và khi được tung vào sân, tiền đạo này để lại nỗi thất vọng.

Ở trận chung kết Champions League năm ngoái, Chelsea phòng ngự kín kẽ và chỉ cần một pha chạy chỗ thông minh của Kai Havertz là đủ để định đoạt trận đấu. Lần này, họ vẫn có bàn do công của ngôi sao người Đức, nhưng hàng thủ không còn cho thấy sự chắc chắn.

Khi ấy, HLV Tuchel buộc phải đặt niềm tin vào Lukaku. Đó là lúc chân sút người Bỉ phải cho thấy giá trị. Nhưng rốt cuộc, anh lại bỏ lỡ một trong những cơ hội ngon ăn nhất trong hiệp hai.

Lukaku gây thất vọng ở Chelsea.

Thương vụ sai lầm

Cầu thủ người Bỉ dường như không phải mối đe dọa đối với khung thành Real Madrid. Sau thời gian thi đấu kém hiệu quả ở Chelsea, anh không được Roberto Martinez triệu tập lên đội tuyển trong tháng 3.

Vị thế của Lukaku gây bất ngờ lớn bởi anh là bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Chelsea. Câu lạc bộ duyệt chi 115 triệu euro để đưa mũi nhọn này về từ Inter. Ngôi sao người Bỉ là mẫu tiền đạo cổ điển, và dường như không phù hợp với triết lý của Tuchel.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Đức vẫn quyết tâm chiêu mộ Lukaku nhằm củng cố sức mạnh hàng công. Nhưng giờ đây, cựu sao Inter Milan đang trải qua những tháng ngày khó khăn nhất sự nghiệp.

Lukaku không có phong độ tốt kể từ khi trở lại Chelsea chơi bóng. Trong số 20 trận ở Premier League mùa này, chỉ 12 lần anh được đá chính. Bàn thắng cuối cùng của Lukaku tại Premier League diễn ra vào ngày 29/12, trong trận hòa Brighton 1-1.

Thời điểm khi phong độ của Lukaku sa sút, người đại diện Federico Pastorello, xác nhận rằng Chelsea là một trong những lựa chọn của tiền đạo này trong mùa hè: "Có 3 hoặc 4 câu lạc bộ hàng đầu theo đuổi Lukaku".

"Trong mùa giải cuối cùng ở Man Utd, Chelsea luôn xuất hiện trong tâm trí cậu ấy. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận rằng còn có Real Madrid, một trong những giấc mơ của cậu ấy. Song, Chelsea là tình yêu của tuổi trẻ, dành cho những người luôn khao khát được quay trở lại".

Chính Lukaku, 2 tháng sau phát biểu của người đại diện, đã xác nhận: "Sau năm đầu tiên ở Inter, tôi từ chối một lời đề nghị từ hấp dẫn hơn Chelsea từ Man City, nhưng đó không phải là thời điểm để ra đi. Inter cứu vãn sự nghiệp của tôi. Trong bóng đá, có 3 đội bóng hàng đầu là Real Madrid, Barcelona và Bayern Munich".

"Tôi tưởng tượng sẽ thi đấu tốt ở Inter Milan và sau đó đi đến một trong những đội đó, nhưng tôi muốn gia hạn hợp đồng trước. Inter lại từ chối. Điều này thật khó chấp nhận. Khi ấy, tôi quyết định rằng đội bóng duy nhất mà tôi có thể đến là Chelsea".

Khởi đầu mùa giải của Lukaku tương đối tốt. Anh ghi 3 bàn trong 7 trận đầu tiên. Tuy nhiên. cựu sao Inter Milan gặp một chấn thương buộc phải nghỉ thi đấu trong 1 tháng. Kể từ đó, Lukaku nhanh chóng đánh mất chính mình.

Lukaku là tiền đạo Chelsea khao khát chiêu mộ vào hè, sau khi anh trải qua tháng ngày thăng hoa ở Inter, ghi 42 bàn sau 58 trận cho câu lạc bộ và tuyển quốc gia. Nhưng những gì tốt nhất chân sút 28 tuổi đã để lại ở Italy.

Chelsea mang Lukaku về với mục tiêu cạnh tranh chức vô địch Premier League và bảo vệ ngôi vương Champions League. Hai mục tiêu lớn có vẻ như không còn khả thi ở thời điểm này.

Có thông tin cho rằng Chelsea muốn bán đứt Lukaku sau mùa giải năm nay. Nếu điều này trở thành sự thật, tiền đạo người Bỉ rõ ràng là bản hợp đồng tệ nhất trong lịch sử Chelsea.