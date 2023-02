Lukaku và dàn sao từ người hùng trở thành 'bom xịt'

Pogba bỏ lỡ tới 100 trận vì chấn thương trong 6 năm ở Old Trafford. Hè 2022, tiền vệ sinh năm 1993 trở lại khoác áo Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do. Tuy nhiên, anh chưa chơi một phút chính thức nào do chấn thương hành hạ.