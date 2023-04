Lukaku nhận thẻ đỏ ngay sau khi ghi bàn phút bù giờ

Sau khi ghi bàn từ chấm 11 m vào những giây cuối cùng, Lukaku ăn mừng hướng thẳng về khán đài của các CĐV Juventus. Chân sút người Bỉ đặt ngón tay trỏ lên miệng, tỏ ý khiêu khích trước khi nói điều gì đó.

Ngay sau khi ăn mừng bàn thắng, ẩu đả giữa đội hình Inter và Juve nổ ra khi Juan Cuadrado lao tới tranh cãi với Lukaku. Máy quay không ghi lại cụ thể nhưng cả Lukaku và Cuadrado đều phải nhận thẻ vàng sau tình huống này. Chân sút người Bỉ bị truất quyền thi đấu khi đã nhận một thẻ vàng trước đó. Lukaku rời sân trong tình trạng bực tức.

Việc để tuột mất chiến thắng vào những giây cuối cùng khiến các cầu thủ Juventus khó chịu. Sau khi khiến Lukaku nhận thẻ đỏ, Cuadrado tiếp tục ra gây sự với thủ môn đội trưởng Samir Handanovic của Inter ngay sau tiếng còi mãn cuộc.

Máy quay ban đầu cho thấy Handanovic khá bình tĩnh khi lời qua tiếng lại với Cuadrado. Tuy nhiên chỉ vài giây sau, hai cựu binh của Inter và Juve đã lao tới bóp cổ nhau. Các cầu thủ hai bên phải lao vào để ngăn cản màn ẩu đả đi xa.

Cả Handanovic lẫn Cuadrado đều nhận thẻ đỏ sau tình huống này. Phía Juve bày tỏ sự khó chịu khi phải chịu quả phạt đền đúng vào những giây cuối cùng. Trung vệ Bremer của Juve để bóng chạm tay vô duyên. Tuy nhiên, các cầu thủ Juve tin Denzel Dumfries trước đó đã phạm lỗi với Filip Kostic trong tình huống tranh bóng trên không.

Song VAR vào cuộc xác nhận quả phạt đền cho Inter. Lukaku là người thực hiện thành công. Trước đó vào phút 83, Cuadrado mở điểm cho Juve sau pha dứt điểm quyết đoán trong vùng cấm.

Trận hòa này giúp Inter có chút lợi thế khi ghi bàn trên sân khách. Trận bán kết lượt về Coppa Italy giữa Inter và Juve sẽ diễn ra vào ngày 27/4.

