Lukaku lập cú đúp giúp Chelsea áp sát ngôi đầu của MU

Bản lĩnh của một CLB lớn giúp Chelsea vượt ải Aston Villa ở vòng 4 Premier League. Cú đúp của Romelu Lukaku và bàn của Mateo Kovacic giúp đội chủ sân Stamford Bridge vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. "The Blues" có cùng 10 điểm, cùng hiệu số +8 với MU nhưng xếp sau do kém số bàn ghi được (9 so với 11).