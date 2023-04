Lukaku: Inter lẽ ra đã thắng cách biệt 3, 4 bàn

Chia sẻ trong phòng họp báo sau chiến thắng 2-0 trước Benfica, Lukaku nhấn mạnh: "Đêm nay quả thật tuyệt vời. Inter lẽ ra đã thắng cách biệt 3, 4 bàn nhưng đây dù sao cũng là kết quả rất tốt trước một đối thủ như Benfica".

Lukaku là người ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Inter trên chấm phạt đền. Chân sút người Bỉ đang đạt hiệu suất xấp xỉ 29 phút/bàn cho Inter tại Champions League mùa này. Anh nhấn mạnh: "Đá phạt đền hoàn toàn là vấn đề tâm lý. Tôi sẽ không nghe bất kỳ ai vào thời điểm ấy kể cả đồng đội. Tôi đang lấy lại vóc dáng và đang nỗ lực để cống hiến cho Inter".

Trước khi thắng Benfica 2-0 ngay trên đất Bồ Đào Nha, Inter trải qua chuỗi 6 trận chỉ hòa và thua. "Nerazzurri" tung ra 110 cú sút trong 6 trận này nhưng chỉ ghi được 3 bàn, 2 trong số đó đến từ chấm 11 m. Trước Benfica, Inter chơi chặt chẽ trước khi mở tỷ số vào phút 51 sau khi Nicolo Barella đánh đầu ghi bàn từ đường kiến tạo của Alessandro Bastoni.

"Đây là trận đấu hay nhất của Inter kể từ đầu mùa", tiền vệ Henrikh Mkhitaryan nhấn mạnh, "Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để vào bán kết". Khi được hỏi vì sao không thể chơi tốt như thế này trong mọi trận đấu, tiền vệ người Armenia cho biết: "Chính chúng tôi cũng đang tự hỏi mình câu này".

HLV Simone Inzaghi tỏ ra bình thản hơn khi chia sẻ trong phòng họp báo: "Đây là màn trình diễn tuyệt vời từ các cầu thủ. Tất cả đều đã làm việc chăm chỉ nhưng Benfica vẫn chưa bị loại. Vẫn còn trận lượt về trước mắt. Tất cả sẽ được quyết định vào tuần sau".

Nhà cầm quân người Italy cũng nhấn mạnh về những chỉ trích ông phải nhận suốt thời gian qua: "Tôi hài lòng với các cầu thủ khi tất cả đều nỗ lực như điên vì tôi. Chỉ trích cũng tốt thôi, tôi đủ lịch sự để lắng nghe, tìm ra vấn đề, giải quyết và bước tiếp".

"Đừng quên đây là trận sân khách thứ 3 của Inter trong thời gian gần đây với các cầu thủ vừa trở về từ đợt tập trung tuyển quốc gia. Đây không phải lời bào chữa nhưng các cầu thủ đều đã nghiến răng thi đấu. Không CLB nào có lịch thi đấu khó như Inter cả".

Trận lượt về giữa Inter và Benfica sẽ diễn ra lúc 2h rạng sáng 20/4 (giờ Hà Nội).

