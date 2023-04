Lukaku hết cửa ở lại Inter Milan

Theo Gazzetta dello Sport, BLĐ Inter sẽ trả Lukaku về Chelsea khi mùa giải này kết thúc. Nerazzurri sẽ không đàm phán để mượn tiếp ngôi sao sinh năm 1993 vào mùa tới.

Tiền đạo người Bỉ bị cho là không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn tại sân Giuseppe Meazza. Khoản chi phí 20 triệu euro (bao gồm lương cộng phí mượn) Inter phải trả cho Chelsea để có Lukaku trong mùa giải này bị nhận xét lãng phí.

Bất chấp việc nhận lương cao nhất đội, Lukaku mới chỉ có 3 bàn tại Serie A mùa này cho Inter, hai trong số này đến từ chấm 11 m. Phong độ tồi tệ của Lukaku là một trong những nguyên nhân khiến Inter chỉ đang đứng thứ 5 tại Serie A, đối mặt với nguy cơ không thể dự Champions League mùa tới.

Chelsea, đội bóng chủ quản của Lukaku, cũng không mặn mà với việc giữ chân tiền đạo này. Đội chủ sân Stamford Bridge sẵn sàng "cắt lỗ" Lukaku sau khi đã chi 115 triệu euro để có anh vào mùa hè 2021.

Inter đang tính thay máu triệt để hàng công trong mùa hè tới. Chỉ Lautaro Martinez là được giữ lại. Joaquin Correa sẽ bị rao bán sau khi thi đấu không thành công trong 2 mùa giải qua. Đội chủ sân Giuseppe Meazza đang nhắm tới Roberto Firmino, Marcus Thuram và Mateo Retegui để xây lại hàng công vào mùa sau.

Inter mới chỉ có 48 bàn sau 30 trận tại Serie A mùa này, kém 15 bàn so với mùa trước. Nerazzurri thua 4 trong 5 trận gần nhất tại Serie A, rơi từ vị trí nhì bảng xuống thứ 5, kém đội đứng thứ 4 AC Milan 2 điểm.

Champions League đang là phao cứu sinh của Inter khi đội bóng áo sọc xanh đen thắng Benfica 2-0 ngay trên sân khách ở lượt đi. Nếu vào bán kết, Inter sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Milan và Napoli. Đây đều là các CLB Inter từng thắng trong mùa giải này.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.