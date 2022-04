Lukaku bỏ lỡ cơ hội từ cự ly 5 m

Thầy trò HLV Thomas Tuchel sẽ có cơ hội trả món nợ đã vay Liverpool ở chung kết League Cup mùa này. Đây cũng là lần đầu tiên sau 29 năm, 2 trận chung kết cúp quốc nội Anh đều là màn so tài giữa "The Blues" và "The Kop".