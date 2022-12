Luis Figo nổi giận với truyền thông sau thất bại của Bồ Đào Nha

“Đừng cố tìm kiếm sự nổi tiếng bằng cách đăng tải những thông tin không đúng sự thật. Nếu muốn biết ý kiến ​​​​của tôi, bạn phải hỏi tôi. Tôi hoàn toàn không biết bạn là ai, vì vậy đừng bịa ra những phát ngôn không phải của tôi”, Luis Figo đăng tải trên trang cá nhân.

Trước đó, sau thất bại 0-1 của Bồ Đào Nha trước Morocco tại tứ kết World Cup 2022, truyền thông quốc tế liên tục đăng tải phát ngôn của cựu danh thủ Figo nhắm vào HLV Fernando Santos.

“Bạn không thể vô địch World Cup khi để Cristiano Ronaldo trên băng ghế dự bị. Thật tuyệt vời khi đánh bại Thụy Sĩ dù không có cậu ấy trong đội hình. Nhưng bạn có thể làm điều đó trong mọi trận đấu không? Rõ ràng là không. Để CR7 ngồi dự bị là một sai lầm. HLV trưởng phải chịu trách nhiệm về trận thua này”, truyền thông quốc tế trích dẫn phát ngôn được cho là của Figo.

Bạn gái của Ronaldo, Georgina Rodriguez là một trong những người đầu tiên bày tỏ sự không hài lòng khi thấy tiền đạo 37 tuổi ngồi dự bị trong trận đấu gặp Morocco.

"Ngày hôm nay, người bạn và cũng là huấn luyện viên của anh đã mắc sai lầm. Người mà anh luôn tôn trọng và ngưỡng mộ cũng đã thấy mọi thứ thay đổi thế nào khi có Cristiano Ronaldo trên sân nhưng tất cả đã quá muộn", Georgina Rodriguez chia sẻ trên trang cá nhân.

"Ông (HLV Fernando Santos - PV) không thể đánh giá thấp khả năng của cầu thủ hay nhất thế giới. Ronaldo chính là vũ khí mạnh nhất trong tay ông. Người ta không nên nỗ lực vì những người không xứng đáng", người đẹp quốc tịch Tây Ban Nha chỉ trích.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Santos vẫn khẳng định quyết định để Ronaldo dự bị không làm ảnh hưởng đến thành tích của tuyển Bồ Đào Nha.

