Lực lượng trực chốt làm nhiệm vụ, đồ ăn hãy để dân lo

Hơn một tuần qua, lực lượng trực chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở phường Chánh Nghĩa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) được cặp vợ chồng ở địa phương tặng những món ăn khác nhau mỗi ngày.





Chia sẻ với Zing, anh Phan Quốc Sĩ (26 tuổi, sống tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cho biết cặp vợ chồng trên là chủ một cơ sở kinh doanh gỗ, sống ở gần khu vực chốt trực.

Đều đặn 18h hàng ngày, họ lại đèo nhau tới gửi tặng các chiến sĩ dân quân một thau đồ ăn lớn cùng nước mát, hoa quả tráng miệng. Thực đơn được thay đổi mỗi ngày, có bữa là cá hộp sốt cà, mực xào, lại có hôm nấu cà tím hầm và thêm nhãn tráng miệng.

Cặp vợ chồng sống ở gần chốt kiểm soát dịch bệnh đường Quốc lộ 13, phường Chánh Nghĩa (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) ngày nào cũng mang đồ ăn, thức uống tới tặng cho tổ công tác.

Theo lời kể từ những người dân xung quanh, đôi vợ chồng này có người thân tham gia chống dịch nên thấu hiểu nỗi vất vả của lực lượng tuyến đầu. Trong một lần đi qua chốt trực, họ nảy ra ý định nấu thêm vài món ăn bình dân, tiếp sức cho các chiến sĩ công an, dân quân.

"Đồ ăn mà cô chú gửi tặng ngon lắm, món nào cũng nóng sốt, đậm đà và tinh tươm như cơm mẹ nấu vậy! Trực chốt cả ngày vất vả, chúng mình rất vui khi được thưởng thức món ăn ngon lành như thế", anh Sĩ cười, nói.

Chiến sĩ dân quân cho biết tổ công tác từng tặng cho cặp vợ chồng này một thùng nước ngọt làm quà cảm ơn. Thế nhưng, họ lại từ chối với lý do: "Ở nhà cô chú không thiếu, các con giữ lại uống cho mát".

Không chỉ vậy, anh Sĩ và các đồng nghiệp còn thường xuyên nhận được vài phần cơm, chai nước mát, chút hoa quả do người dân địa phương gửi tặng.

"Những món quà nhỏ mà mọi người dành tặng thực sự giúp tổ công tác chúng mình có thêm sức khỏe, tinh thần làm nhiệm vụ giữa mùa dịch. Anh em chúng mình rất cảm động trước sự ủng hộ, yêu thương của bà con", anh Sĩ nói.

Từ khi tỉnh Bình Dương thực hiện Chỉ thị 16, Quốc Sĩ tình nguyện tham gia đội dân quân địa phương. Hiện, anh vừa làm nhân viên kinh doanh ở một công ty dược, vừa trực chốt kiểm soát dịch bệnh.

Anh Phan Quốc Sĩ cho biết tổ công tác thường xuyên được người dân địa phương khích lệ tinh thần bằng những hộp cơm nóng, vài chai nước mát hay hoa quả.

Quốc Sĩ kể rằng tổ công tác của anh gồm 14 thành viên, chia thành 3-4 ca luân phiên trong ngày. Do thời tiết gần đây thay đổi thất thường, cả đội cũng gặp nhiều khó khăn hơn trước.

"Thời tiết mưa nắng thất thường nên dễ bệnh lắm! Hơn nữa, mỗi chiến sĩ dân quân chỉ có duy nhất 2 bộ đồ, phải giặt giũ thường xuyên sau ca trực. Hôm bữa mình trực tối, gặp trời mưa lớn nên sáng hôm sau phải mặc đồ ướt đi làm", anh kể.

Công việc vất vả, có nguy cơ lây nhiễm cao do phải tiếp xúc với nhiều người, nhưng anh Sĩ và các đồng nghiệp luôn động viên nhau "còn trẻ, còn sức, còn cố gắng".

Dù vậy, anh vẫn luôn chú ý an toàn, sát khuẩn thường xuyên nhằm bảo vệ sức khỏe cho người thân trong gia đình.

"Vợ chồng anh trai mình hỗ trợ chống dịch tại bệnh viện nên hiện tại gia đình mình phải tách nhau ra, mình sống chung cùng mẹ để chăm sóc bà. Dù xác định bản thân có khả năng mắc Covid-19, mình vẫn luôn thực hiện 5K nghiêm túc, sát khuẩn cẩn thận trước khi về nhà vì lo cho sức khỏe của mẹ".

Trả lời Zing, anh cho biết mình sẽ tập trung hoàn toàn cho công việc sau khi dịch bệnh qua đi.

"Hơn một năm qua, mình gặp nhiều thách thức trong công việc do ảnh hưởng của dịch bệnh. May mắn, mình nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ từ phía gia đình. Mình chỉ mong ai cũng mạnh khỏe, bình an vượt qua thời điểm khó khăn này".