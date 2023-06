Lực lượng công an giúp buôn làng bình yên trở lại sau biến cố

Như bao ngày bình thường khác, sáng 14/6, anh Ma Khôi (SN 1984, trú buôn Kram, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) ra đồng để làm ruộng cho kịp vụ mùa mới.

Anh Ma Khôi cho biết mảnh ruộng của gia đình dự định thực hiện từ vài hôm trước, nhưng gặp phải sự việc đêm 11/6 nên tạm dừng lại. Mấy ngày qua, nhờ sự nỗ lực của các lực lượng chức năng kịp thời bắt giữ nghi phạm gây án, giúp ổn định cuộc sống cho nhân dân, anh an tâm ra đồng để tiếp tục công việc đồng áng.

“Sau hành động tàn bạo của nhóm nghi phạm vào tối 11/6, bản thân mình và người dân hoang mang, lo sợ. Song đến nay, thấy lực lượng chức năng truy quét gắt gao, chính quyền địa phương tuyên truyền, cung cấp thông tin kịp thời đến tận người dân, nên bản thân mình cũng như bà con trong buôn đã an tâm hơn. Hiện nay, bà con sớm ổn định tâm lý và trở lại cuộc sống bình thường”, anh Ma Khôi chia sẻ.

Nhịp sống lao động của người dân trên địa bàn xã Ea Tiêu bình thường trở lại.

Cũng theo anh Ma Khôi, hành vi gây ra tội ác của nhóm người bị bắt giữ là tàn ác, đáng lên án. “Bao năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, bản thân gia đình mình cũng như đồng bào trong buôn luôn sống trong bình yên, ấm no, hạnh phúc. Ấy vậy mà một số người chỉ vì lợi ích cá nhân, nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu mà gây ra tội ác với chính đồng bào mình, thật đáng xấu hổ và đau xót”, anh Ma Khôi buồn bã.

Cũng cùng chung tâm trạng, chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1981, trú tại buôn Kram, xã Ea Tiêu) cho biết ngay sau khi xảy ra sự việc, người dân ở đây ai cũng hoang mang, lo lắng, bản thân chị với nhiều người dân trong buôn không dám lên nương rẫy. “Tuy nhiên, đến nay, trước thông tin nhóm nghi phạm bị lực lượng công an truy bắt gần hết, cùng với đó, được lực lượng công an địa phương thường xuyên tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, nên chúng tôi rất yên tâm để lên nương rẫy tiếp tục công việc như trước kia”, chị Hoa chia sẻ.

Chị Hoa cùng người thân trong gia đình yên tâm quay trở lại với công việc nương rẫy thường ngày.

Còn chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1985, trú tại xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin), có quán cà phê nằm cách trụ sở UBND xã Ea Tur chưa đầy 300 m cho biết ngay sáng sớm 11/6, khi nghe thông tin về vụ việc, gia đình chị không dám mở cửa để buôn bán. Đến nay, tình hình được lực lượng chức năng kiểm soát an toàn, nên gia đình chị Hằng mở cửa trở lại quán cà phê. “Nhờ lực lượng công an thường xuyên tuần tra, bảo vệ buôn làng, trấn an người dân, nên mình cũng như bao gia đình hàng quán xung quanh đã yên tâm mở cửa bán trở lại”, chị Hằng phấn khởi.

Nhịp sống của người dân trên địa bàn xã Ea Tiêu trở lại bình thường.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, sau hơn 3 ngày xảy ra biến cố, đến nay, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh đã được đảm bảo, các sinh hoạt xã hội thường lệ không có gì thay đổi, nhịp sống thường ngày của người dân, đặc biệt là người dân sinh sống trên địa bàn 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur đã trở lại bình thường.

Cũng theo Công an tỉnh Đắk Lắk, trưa 14/6, có thêm một nghi phạm tham gia vụ gây rối, mất an ninh trật tự vào rạng sáng 11/6 đến Công an huyện Krông Búk tự thú. Như vậy, đến nay đã có 4 nghi phạm tham gia vụ việc ra tự thú để hưởng sự khoan hồng, nâng tổng số người bị bắt giữ lên 47 người.

Lực lượng công an xã phối hợp cùng dân quân tự vệ tổ chức tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự cho người dân.

Các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục truy bắt những nghi phạm còn lại. Công an tỉnh Đắk Lắk kêu gọi những người tham gia vụ gây rối, mất an ninh trật tự đang lẩn trốn, sớm ra trình diện để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.