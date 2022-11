Lực lượng 'cảnh sát tư nhân' tại World Cup 2022

Để đảm bảo an ninh cho World Cup 2022, giới chức Qatar - quốc gia vốn chỉ có khoảng 3 triệu dân - đã hợp tác với các công ty an ninh tư nhân để có thêm nhân lực.

Một nhân viên an ninh làm nhiệm vụ ở một khu fanzone tại Doha, Qatar. Ảnh: Reuters.

Trong một tháng đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Qatar hy vọng có thể đón hơn 1,2 triệu du khách, theo Al Jazeera. Do đó, đảm bảo an ninh là vấn đề khiến Qatar - quốc gia chưa từng tổ chức sự kiện với quy mô khổng lồ như World Cup - phải tính đến.

Bên cạnh hợp tác với các nước đối tác, Qatar cũng chi tiền cho các công ty tư nhân để đảm bảo an ninh.

Một trong số đó là tập đoàn Certis của Singapore. Tập đoàn này đã hợp tác với công ty Group Security System của Qatar để cho ra đời liên doanh Group Security System Certis International (GSSCI), đơn vị chịu trách nhiệm điều 3.500 nhân viên an ninh cho sự kiện.

Theo Giám đốc điều hành Luis Phay, nhiệm vụ của GSSCI tại World Cup 2022 trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ bảo vệ sân tập của các đội, nơi cư trú của khách hay sân bay tiếp đón người hâm mộ và cầu thủ nước ngoài, theo Channel NewsAsia.

“Bóng đá chứa đầy cảm xúc. Khi nhiều người tập trung lại và thưởng thức bóng đá, xung đột có thể xảy ra khi đội bóng thắng hay thua”, ông Phay chỉ ra. “Trong lĩnh vực này, chúng tôi có thể tạo ra sự khác biệt. Chúng tôi cung cấp các biện pháp quản lý rủi ro cần thiết để có thể chủ động xử lý khủng hoảng - thay vì chỉ mang tính phản ứng”.

Dịch vụ chuyên nghiệp

Ông Ignacio Raul Bertoia, trưởng bộ phận bảo vệ của GSSCI, cho biết họ đã tính đến các rủi ro an ninh như việc người hâm mộ quá khích tràn vào sân vận động.

“Công việc của chúng tôi là lường trước điều này trước khi xảy ra”, ông nói. “Có những loại hành vi của đám đông có thể lường trước, nếu bạn chuẩn bị tốt và làm đúng cách”.

Sân tập của các đội tuyển là một trong những nơi được theo dõi chặt chẽ. Nhiều người hâm mộ thường tụ tập ở đây để được nhìn tận mắt những ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới.

Để ứng phó, lực lượng an ninh quây rào kín để ngăn người hâm mộ quá khích làm gián đoạn các buổi tập. Khoảng 100 nhân viên an ninh cũng được điều tới hiện trường.

Ví dụ, tại sân tập của đội tuyển Tây Ban Nha, người hâm mộ chỉ được đứng trước cửa ra vào khoảng 50 m.

Một buổi tập của đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2022. Ảnh: Reuters.

Theo ông Bertoia, mấu chốt tạo nên hiệu quả công việc là khả năng trao đổi thông tin và hợp tác để cùng hoàn thành nhiệm vụ.

“Chúng tôi đến từ các quốc gia khác nhau, nói các thứ tiếng khác nhau, có văn hóa khác nhau. Do đó, đây là một trong những mục tiêu của tôi”, ông nói.

Để tăng hiệu quả công việc, sức mạnh của công nghệ đã được lực lượng an ninh tận dụng.

Một hệ thống kỹ thuật số có tên Optimax giúp công ty theo dõi sự di chuyển và hoạt động của hàng nghìn nhân viên bảo vệ ở hiện trường. Trung tâm kiểm soát có thể liên lạc với mọi nhân viên chỉ với một nút bấm.

“Chúng tôi có hàng nghìn nhân viên rải rác khắp đất nước để hiểu rõ sức nóng của tình hình. Đây là điều thiết yếu giúp chúng tôi phản ứng”, ông Muhmmad Zahed, Giám đốc vận hành của GSSCI, nói.

“Nếu phản ứng sai lầm hoặc không hợp lý, chúng tôi sẽ lãng phí nguồn lực vào nhầm khu vực. Đây là lý do sự nhận thức tình hình là điều rất quan trọng với những chiến dịch phân tán diện rộng như vậy”, ông Zahed bổ sung.

Certis đã hợp tác chặt chẽ với các đối tác Qatar và được người Qatar ủng hộ khi đưa ra các ý tưởng mới để tăng cường tiêu chuẩn an ninh cho quốc gia Vùng Vịnh này.

Ông Mohd Salem S B Al-Muhannadi, Chủ tịch GSSCI, cho biết tập đoàn này đã làm “khá nhiều điều cho Qatar” trong lĩnh vực an ninh.

“Về an ninh, chúng tôi cố gắng hoàn thiện dịch vụ của mình để đạt được các mục tiêu của đất nước”, ông Al-Muhannadi nói.

Hợp tác quốc tế

World Cup 2022 diễn ra ngay sau khi châu Á vừa ghi nhận hai vụ việc thương tâm liên quan tới tai nạn đám đông: thảm họa tại sân vận động Kanjuruhan, Indonesia khiến hơn 130 người thiệt mạng, và thảm họa tại Itaewon, Hàn Quốc khiến gần 160 nạn nhân tử vong.

Bên cạnh lực lượng tư nhân của các công ty như GSSCI, giới chức Qatar cũng hợp tác với hàng loạt quốc gia để tăng cường năng lực an ninh cho World Cup.

Cảnh sát kỵ binh Qatar làm nhiệm vụ tại World Cup 2022. Ảnh: Reuters.

Hồi tháng 10, lực lượng an ninh Qatar và 13 đối tác đã tổ chức một cuộc diễn tập dài 5 ngày trên khắp đất nước nhằm kiểm tra mức độ sẵn sàng và khả năng phản ứng của lực lượng an ninh, tờ Peninsula của Qatar đưa tin.

Theo ủy ban an ninh của World Cup 2022, cuộc diễn tập có sự tham gia của 32.000 nhân viên an ninh chính phủ và 17.000 nhân viên an ninh tư nhân.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo sẽ gửi hơn 3.000 cảnh sát chống bạo động tới Qatar để đảm bảo an ninh cho các sân vận động và khách sạn. Bên cạnh đó, khoảng 100 cảnh sát đặc nhiệm, 50 chuyên gia về bom và 80 chó nghiệp vụ cũng được Ankara gửi tới, theo Sabah.

Hồi tháng 8, Pakistan cũng đã đồng ý gửi quân tới Qatar để giúp đảm bảo an ninh cho World Cup. Radio Pakistan cho biết các binh sĩ này đã đặt chân đến Qatar trong tháng 10. Ngoài ra, tàu hải quân PNS Tabuk của Pakistan cũng đã tới Doha hôm 22/11.

Quốc hội Pháp trong tháng 10 đã đồng ý điều động khoảng 220 nhân viên an ninh tới Qatar trong dịp World Cup để đảm bảo an toàn cho người hâm mộ - bao gồm công dân Pháp.

Ngoài ra, Qatar còn có các thỏa thuận với một số quốc gia khác như Morocco, Anh, Mỹ hay Jordan, theo Al Jazeera.

