Lực lượng 141 vây bắt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng xe máy

Các tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội kịp thời ngăn chặn, xử lý nhiều nhóm thanh niên điều khiển xe máy tháo biển kiểm soát, chạy thành đoàn có hành vi lạng lách, đánh võng.

Khoảng 21h30 ngày 1/5, tổ công tác Y9/141 hóa trang tuần tra trên tuyến phố Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư… đã phát hiện đoàn xe máy 15-20 chiếc chủ yếu do thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, tháo biển kiểm soát điều khiển lạng lách, đánh võng.

Tổ công tác đã yêu cầu giải tán nhưng thay vì chấp hành, những người này đã rú ga bỏ chạy tốc độ cao, liên tục lạng lách đánh võng qua nhiều tuyến phố.

Kiên quyết không để các nghi phạm hoành hành, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, tổ công tác đã đeo bám theo những người này suốt các tuyến phố từ quận Hoàn Kiếm sang quận Hai Bà Trưng.

Cảnh sát 141 kiểm tra những người có hành vi lạng lách, đánh võng, nẹt pô xe máy.

Đến trước cửa số nhà 27 Trần Xuân Soạn, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), nhận thấy an toàn cho người dân, tổ công tác đã chặn giữ được 2 phương tiện do 3 người điều khiển. Danh tính các nghi phạm được làm rõ gồm N.H.A. (SN 2006 ở quận Đống Đa, Hà Nội) điều khiển xe máy biển kiểm soát 29E2 - 832.xx; H.M.Đ. (SN 2007 ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) và V.G.H. (SN 2007 ở quận Hai Bà Trưng Hà Nội) điều khiển xe máy biển kiểm soát 29V7 - 400.xx. Tổ công tác đã bàn giao 3 người về Công an phường Phạm Đình Hổ tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Cả ba người đều đang là học sinh lớp 10 và 11 của các trường PTTH trên địa bàn thành phố, có các hành vi vi phạm: Không đội mũ bảo hiểm; Chạy lạng lách trên đường; Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển môtô có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên; Không có giấy đăng ký xe theo quy định.

Một cán bộ của tổ công tác cho biết quá trình phóng chạy, mặc cho trên đường phố có nhiều người tham gia giao thông, các nghi phạm luôn manh động, bất chấp nguy hiểm cho bản thân và người dân.

Tương tự, tại khu vực Nhà hát Lớn, tổ công tác Y2/141 do trung tá Nguyễn Hoàng Hải (Phó đội trưởng Đội CSGT số 2, Phòng CSGT) chỉ huy cũng kịp thời giải tán nhiều đám thanh niên tụ tập và có hành vi cố vũ cho nhiều tốp thanh, thiếu niên lạng lách, đánh võng, đồng thời trực tiếp ngăn chặn nhiều thanh, thiếu niên vi phạm, có hiện tượng độ pô xe gây tiếng ồn mất an ninh trật tự.

Các tổ 141 xử lý 12 trường hợp vi phạm nồng độ cồn tối 1/5.

Trung tá Nguyễn Hoàng Hải cho biết quá trình làm nhiệm vụ vẫn còn nhiều thanh, thiên niên vi phạm nhưng vẫn yêu cầu đòi xem kế hoạch, chuyên đề của tổ công tác 141, có thái độ bất hợp tác... Tất cả trường hợp này, tổ công tác đều mời người dân chứng kiến, quay clip, ghi hình làm bằng chứng; sau đó Cảnh sát 113, công an phường, yêu cầu các nghi phạm về trụ sở làm việc.

Phòng cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội cho biết trong tối 1/5, rạng sáng 2/5, các tổ công tác 141 triển khai phương án hóa trang trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã phát hiện, bắt giữ 6 người có các hành vi lạng lách, nẹt pô, rú ga xe máy, bàn giao công an phường sở tại xử lý theo quy định pháp luật.

Trong khi đó các tổ công khai cắm chốt xử lý 14 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó 12 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (trên tổng số 601 lượt kiểm tra), tạm giữ 12 phương tiện.