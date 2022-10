Lực hấp dẫn khiến Mitsubishi chọn phía đông Hà Nội phát triển BĐS

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài, hạ tầng hoàn thiện cùng sự xuất hiện của nhiều đô thị cao cấp là lý do Mitsubishi và Vinhomes chọn phát triển dự án chung tại phía đông Hà Nội.

Thị trường bất động sản phía đông Hà Nội đang bước vào chu kỳ phát triển mới với những tín hiệu tích cực trong thu hút dòng vốn nước ngoài. Trong đó, thông tin Tập đoàn Mitsubishi bắt tay Vinhomes chuẩn bị triển khai dự án tại Vinhomes Ocean Park đang khiến tọa độ này tăng nhiệt.

"Miền đất hứa" của dòng vốn nước ngoài

Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore là 3 quốc gia đầu tư lớn nhất vào Việt Nam, tập trung chủ yếu ở khu vực đã có cơ sở hạ tầng phát triển đồng bộ tại các thành phố lớn. Riêng tại Hà Nội tính tới tháng 9 năm nay đã thu hút hơn 1 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI), tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khu vực phía đông Hà Nội “lọt tầm ngắm” của các nhà đầu tư bởi mạng lưới giao thông đang ngày càng đồng bộ, nhất là Gia Lâm. Cụ thể, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, Hà Nội dành khoảng 12.000 tỷ đồng triển khai hơn 400 dự án quan trọng ở đầu tàu tăng trưởng này.

Giai đoạn 2021-2030, gần 200 dự án tiếp tục được phân bổ hàng nghìn tỷ đồng. Nhờ đó, nhiều tuyến đường mới đã được xây dựng và đi vào vận hành như Đông Dư - Dương Xá có tổng mức đầu tư 198 tỷ đồng , dài 3,4 km; hay nút giao Cổ Linh được đầu tư 400 tỷ đồng …

Sở hữu hạ tầng giao thông hoàn thiện, phía đông Hà Nội hút loạt dự án đại đô thị cao cấp.

Thêm nhân tố tạo động lực phát triển cho khu đông là quyết tâm của thành phố đưa Gia Lâm lên quận vào năm 2023. Hiện tại, 26/27 tiêu chí được hoàn thành và các nguồn lực đang tiếp tục được tập trung tối đa để thực hiện tiêu chí cuối cùng.

Gia Lâm sẽ là đô thị cửa ngõ phía đông bắc thủ đô, tập trung các công trình đầu mối giao thông, hạ tầng kỹ thuật trọng điểm của quốc gia và thành phố. Khu vực đô thị trung tâm mới này cũng có chức năng trung chuyển hàng hóa, dịch vụ chất lượng cao, đồng thời là trung tâm thương mại, tài chính quan trọng.

Tiềm năng ấy của khu đông đã chinh phục Tập đoàn Mitsubishi. Đơn vị này vừa ký kết hợp tác toàn diện với Vinhomes trong việc phát triển đô thị - kinh doanh bất động sản, quản lý đô thị thông minh - chuyển đổi kỹ thuật số và chuyển đổi năng lượng.

Vinhomes và Mitsubishi hợp tác phát triển dự án bất động sản tại phía đông Hà Nội.

Phía đông kỳ vọng phát triển với sự góp mặt của tập đoàn lớn

Mitsubishi Corporation được biết tới là tập đoàn đa ngành hàng đầu Nhật Bản, hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh doanh như phát triển đô thị, giải pháp năng lượng, công nghiệp… Tập đoàn có mạng lưới hơn 1.700 công ty trực thuộc phủ khắp 90 quốc gia. Tập đoàn này đầu tư nhiều dự án tại Việt Nam từ năm 1991, và ghi dấu ấn với các thương hiệu nổi tiếng như Mitsubishi Motors, Mitsubishi Elevator, Uniqlo...

Hợp tác chiến lược giữa Mitsubishi Corporation và Vinhomes bắt đầu từ năm 2019, với tổng vốn đầu tư tới hiện tại là gần 1,3 tỷ USD . Tới đây, khi đầu tư vào khu vực phía đông Hà Nội, Mitsubishi hứa hẹn tạo thêm cú hích cho khu vực này thêm phát triển.

Với những nhân tố đòn bẩy như vốn nước ngoài tăng mạnh và hạ tầng giao thông phát triển, thị trường bất động sản phía đông Hà Nội có sự chuyển mình rõ rệt. Tới đây, khi dự án hợp tác giữa Mitsubishi Corporation và Vinhomes được triển khai tại Vinhomes Ocean Park, mức tăng giá của cả khu vực kỳ vọng tiếp tục được thúc đẩy, đồng thời thị trường sẽ có thêm hàng nghìn căn hộ cao cấp.

Dự án hợp tác giữa Mitsubishi Corporation và Vinhomes có tên The Metropolitan, chứa đựng tinh hoa của những thành phố nổi tiếng, giúp cư dân nâng tầm chuẩn mực sống ngang với các đô thị hiện đại trên thế giới. Dự án dự kiến có 15 tòa căn hộ với 4 phân khu là The Zurich, The Beverly, The London, The Paris.

The Metropolitan hứa hẹn nhận được nhiều sự quan tâm tại thị trường phía đông Hà Nội.

Là phân khu ra đời ở giai đoạn sau, The Metropolitan có nhiều lợi thế khi Vinhomes Ocean Park đã trở thành "thành phố" sôi động với cộng đồng cư dân hơn 40.000 người. Do đó, những cư dân tương lai của phân khu có thể sử dụng ngay các tiện ích chung đã đi vào vận hành, dịch vụ chất lượng quốc tế trong hệ sinh thái Vingroup từ giáo dục (Vinschool, VinUni), trung tâm thương mại Vincom, tòa nhà văn phòng thông minh Technopark...

Vượt qua những tiêu chí khắt khe của tập đoàn hàng đầu đầu Nhật Bản, The Metropolitan được kỳ vọng mang tới chuẩn sống thượng lưu mới cho cư dân sống tại Vinhomes Ocean Park. Dự án hứa hẹn góp phần đưa nơi đây trở thành biểu tượng thịnh vượng với chuẩn sống cao cấp tại Gia Lâm.