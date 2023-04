Luật sư Saudi Arabia lên án hành động của Ronaldo

Luật sư Nouf bin Ahmed viết trên mạng xã hội rằng bà sẽ trình bày yêu cầu bắt giữ Cristiano Ronaldo lên chính quyền Saudi Arabia vì hành vi khiếm nhã của cầu thủ người Bồ Đào Nha. Trong thất bại 0-2 của Al Nassr trước Al Hilal hôm 19/4, Ronaldo bất ngờ dùng tay nắm lấy đũng quần ở vị trí nhạy cảm khi bị CĐV đối thủ chế giễu.

“Hành vi của Ronaldo là một tội ác. Nếu một người nước ngoài thực hiện hành vi như vậy, người đó sẽ bị bắt giữ và trục xuất. Chúng tôi sẽ trình đơn kiến nghị lên văn phòng công tố về vấn đề này”, bà Nouf bin Ahmed viết.

Nhiều người dân Saudi Arabia cũng nổi giận trước hành động của Ronaldo. Trước làn sóng phản đối ngày càng tăng, Al Nassr buộc phải lên tiếng. CLB chủ quản khẳng định Ronaldo dính chấn thương "nhạy cảm" ở vùng háng. Thông qua nhà báo Muhammed Al-Enezi, Al Nassr thông báo: "Ronaldo chấn thương. Pha va chạm với Gustavo Cuellar khiến Ronaldo bị đau ở khu vực nhạy cảm. Đây là thông tin được xác nhận, còn về người hâm mộ, họ có thể nghĩ bất cứ điều gì họ muốn".

Trong trận thua trước Al Hilal, Ronaldo nhận thẻ vàng sau khi kẹp tay vào cổ rồi vật ngửa tiền vệ Gustavo Cuellar ở phút 58.Tình huống diễn ra ngay trước mặt trọng tài Michael Oliver. "Vị vua áo đen" rút ngay thẻ vàng cho thủ quân của Al Nassr.

Nouf bin Ahmed chỉ trích pha phạm lỗi của Ronaldo: “Hành động của Ronaldo trong trận đấu có thể xem là một tội nhỏ. Ronaldo đã tấn công một cầu thủ Al Hilal mà không liên quan tới diễn biến trên sân. Điều đáng nói là Ronaldo được biết đến với sự điềm tĩnh. Lý do nào khiến anh ấy thay đổi hành vi và có xu hướng hung hăng sau khi gia nhập Al Nassr?”.

Ronaldo cùng đồng đội không thắng ở vòng đấu thứ hai liên tiếp và đứng trước nguy cơ bị Al Ittihad gia tăng khoảng cách lên thành 6 điểm trong cuộc đua vô địch. Phía trước Ronaldo là trận đấu gặp Al Wehda vào ngày 25/4.

