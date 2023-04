Luật sư: Ông Trump sẽ không nhận tội trong phiên tòa ngày 4/4

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không nhận tội khi xuất hiện tại tòa án Manhattan vào ngày 4/4 tới, luật sư bào chữa của ông cho biết.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

“Chúng tôi sẽ nói rất to và đầy kiêu ngạo rằng (ông Trump) không có tội”, luật sư Joe Tacopina của cựu tổng thống hôm 2/4 cho biết trên chương trình “State of the Union” của CNN.

Ông Trump dự kiến ra hầu tòa vào ngày 4/4, sau khi đại bồi thẩm đoàn do công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg triệu tập hôm 30/3 ra quyết định truy tố ông. Vụ truy tố liên quan đến việc cựu tổng thống trả phí bịt miệng cho người ông từng ngoại tình - diễn viên phim người lớn Stormy Daniels - vào năm 2016 khi đang tranh cử tổng thống.

Ông Tacopina quả quyết các cáo buộc chống lại ông Trump là sai lầm, đồng thời tiết lộ sơ về các lập luận bào chữa cho cựu tổng thống, bao gồm nghi vấn ông Bragg không có thẩm quyền đưa ra các cáo buộc cấp tiểu bang khi cuộc bầu cử tổng thống có quy mô liên bang.

Ông cho biết khoản phí bịt miệng trong vụ kiện trên trước đó đã được Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC) và Bộ Tư pháp điều tra và kết luận là “không vi phạm”.

“Bằng cách nào đó, một công tố viên tiểu bang đã cố biến một tội nhẹ thành trọng tội khi cáo buộc (ông Trump) vi phạm quy tắc chiến dịch tranh cử liên bang, trong khi FEC đã kết luận không có vi phạm”, ông Tacopina nói.

Ông Tacopina cũng lặp lại cáo buộc rằng vụ truy tố ông Trump là âm mưu chính trị của đảng đối thủ.