Luật sư 38 tuổi được chú ý hơn Amber Heard, Johnny Depp

Luật sư Camille Vasquez trở nên nổi tiếng sau vụ kiện của Amber Heard và Johnny Depp. Fan của Depp khen cô thông minh, sắc sảo, lập luận nhạy bén.

Theo Washington Post, luật sư 38 tuổi được chú ý hơn Amber Heard, Johnny Depp sau khi vụ kiện phỉ báng giữa cặp sao khép lại. Camille Vasquez là người góp công lớn trong việc giúp tài tử sinh năm 1963 chiến thắng trước vợ cũ. Đặc biệt là sau màn thẩm vấn chéo Amber Heard trong các phiên điều trần, tên tuổi của nữ luật sư trở nên nổi tiếng.

Người hâm mộ của Depp khen ngợi sự thông minh, mạnh mẽ cùng những lập luận chặt chẽ, giàu sức thuyết phục của Camille Vasquez trước tòa. Những video ghi lại cảnh Vasquez chất vấn Heard hoặc nhân chứng của nữ diễn viên thu hút hàng chục triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

"Camille Vasquez đã khiến Internet bùng nổ", tờ SCMP bình luận. Jesse Weber - luật sư và người dẫn chương trình của Law & Crime network - đánh giá "Camille Vasquez đã tạo ấn tượng với những lập luận chặt chẽ".

Luật sư Camille Vasquez trở nên nổi tiếng sau phiên tòa của Depp. Ảnh: EPA.

Sau vụ kiện của Depp, số lượng người theo dõi trang cá nhân của Camille Vasquez tăng đột biến. Thậm chí, Đại học Luật Southwestern ở Los Angeles, Mỹ - trường cũ của Vasquez cũng tăng 1.820 lượt tìm kiếm, theo thống kê của Erudera.

Trước đó, ngày 3/6, cánh săn ảnh của Daily Mail cũng chụp lại loạt hình ảnh nữ luật sư 38 tuổi đi cùng bạn trai doanh nhân tại một khách sạn ở Virginia (Mỹ). Nửa kia của Vasquez là Edward Owen (38 tuổi), hiện là Giám đốc điều hành của WeWork, phụ trách lĩnh vực bất động sản ở châu Âu, Trung Đông và châu Á.

Vasquez và Edward Owen gặp nhau lần đầu vào tháng 11/2021, tại một quán rượu ở London (Anh). Nguồn tin của Daily Mail cho biết doanh nhân 38 tuổi say mê nữ luật sư từ những giây phút ban đầu.

Luật sư 38 tuổi xuất hiện bên cạnh bạn trai doanh nhân. Ảnh: Spashnews.

Vasquez sinh năm 1984, từng tốt nghiệp Đại học Nam California, chuyên ngành nghệ thuật, truyền thông và khoa học chính trị. Sau đó, cô theo đuổi bằng cử nhân của Đại học Luật Southwestern ở Los Angeles, Mỹ.

Từ năm 2017 đến 2018, cô làm việc cho công ty luật Manatt, Phelps & Phillips, LLP ở Los Angeles, và hiện là cộng sự của công ty luật nổi tiếng Brown Rudnick có trụ sở tại bang California.

Theo New York Post, Camille Vasquez đã được Best Lawyers in America bình chọn là "Nhân vật đáng để theo dõi" trong giai đoạn 2021-2022.