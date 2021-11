Luật ngầm của nghệ sĩ Trung Quốc khi dự thảm đỏ

Nghệ sĩ tranh vị trí, cướp nhân viên hay cố tình vay mượn danh tiếng để xin tài trợ trang phục là những câu chuyện hậu trường tồn tại ở showbiz Trung Quốc.

Từ giữa tháng 11, tạp chí thời trang và thương hiệu hàng đầu tại Trung Quốc như Elle, GQ, Harper's Bazaar, Vogue hay LV tổ chức lễ trao giải, tổng kết cuối năm. Tất cả sự kiện trên đều vướng nhiều ồn ào hậu trường.

Sự kiện của tạp chí Elle phải đổi địa điểm đi thảm đỏ vì bị báo cáo vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh. Việc này khiến màn xuất hiện của các ngôi sao bị trì hoãn 5 tiếng. Trên trang cá nhân, không ít nữ nghệ sĩ chia sẻ cảm thấy kiệt sức khi khoác trên người bộ lễ phục cầu kỳ, phải nhịn ăn uống và hạn chế đi vệ sinh trong nhiều giờ.

Trên Sohu, Đông Đông, Tiểu Cao - chuyên viên tổ chức sự kiện của tạp chí thời trang nằm trong nhóm "ngũ đại" dành cho phái nữ và Thẩm Nam, quản lý của một nghệ sĩ hàng đầu, có những chia sẻ về toàn cảnh hậu trường chuẩn bị, sự hỗn loạn đằng sau màn đi thảm đỏ của nghệ sĩ Hoa ngữ.

Chiêu "thảm đỏ" của các ngôi sao

Đông Đông cho biết ba tháng trước khi sự kiện diễn ra, cô và nhân viên dưới trướng đã bắt đầu lo lắng về việc mời nghệ sĩ. Các tên tuổi hạng A là lựa chọn hàng đầu, nhưng lại rất khó mời vì đa số họ có lịch trình bận rộn, chưa kể còn vấp phải sự cạnh tranh từ đơn vị tổ chức sự kiện khác. Như Triệu Lệ Dĩnh, thời gian qua, người đẹp từ chối tham gia nhiều sự kiện tầm cỡ do bận đóng phim.

Do đó, muốn có sự hiện diện của minh tinh và tài tử tuyến đầu, ban tổ chức phải chấp nhận việc nghệ sĩ có mặt tại hậu trường chỉ vài tiếng trước khi sự kiện chính thức diễn ra.

Nghệ sĩ Trung Quốc luôn có những yêu cầu riêng khi xuất hiện tại sự kiện. Ảnh: Sina, Weibo.

Theo Đông Đông, tại sự kiện, nghệ sĩ chỉ cần bước lên thảm đỏ tạo dáng chụp ảnh, ký tặng, trả lời phỏng vấn, ngồi chờ nhận giải và dự tiệc nếu có. Nhưng với người tổ chức, càng gần sát ngày diễn ra buổi lễ chính, càng là những ngày họ luôn ở trong tình trạng căng thẳng vì vấn đề của các sao.

Đông Đông cho biết ê-kíp của cô phải cẩn thận ghi nhớ hàng loạt quy định ngầm, yêu cầu đặc biệt từ nghệ sĩ để sắp xếp sao cho làm hài lòng tất cả ngôi sao, đồng thời tránh sự cố có thể xảy ra trong suốt quá trình diễn ra buổi lễ.

"Ai sẽ đi cùng ai, hoặc là không muốn xuất hiện bên cạnh ai, nghệ sĩ nào từng xảy ra scandal với ai, ngôi sao nào là khắc tinh của nhau... chúng tôi đều phải lưu tâm nhằm tránh xảy ra tình huống khó xử", Đông Đông nói.

Nữ nhân viên tiết lộ ê-kíp của cô từng phải căng mắt quan sát, điều phối hướng di chuyển cho nghệ sĩ R tránh mặt hoa đán M - bà chủ của một công ty giải trí. Cả hai đã xảy ra tranh cãi kịch liệt trong quá trình kết thúc hợp đồng. Vì vậy, nghệ sĩ R yêu cầu ban tổ chức bằng mọi cách không được để cô chạm mặt hoa đán M.

Tiểu Cao chia sẻ thông thường thứ tự xuất hiện trên thảm đỏ sẽ được sắp xếp theo quy tắc nghệ sĩ càng quan trọng, xuất hiện càng muộn. Điều này được quyết định bởi tầm ảnh hưởng của họ trong showbiz. Vì vậy, rất hiếm người nổi tiếng tự nguyện khai màn thảm đỏ. Một số người thậm chí còn chi tiền cho ban tổ chức để tráo thứ tự vì không muốn xuất hiện ở top đầu.

Theo Tiểu Cao, do ai cũng muốn trở thành nhân vật quan trọng, cho nên thảm đỏ sự kiện luôn bị tổ chức chậm hơn 1-2 tiếng so với dự tính. Nghệ sĩ trong hậu trường có hàng chục lý do để trì hoãn việc lên thảm đỏ sớm như chưa trang điểm, làm tóc xong hay trang phục gặp vấn đề cần thời gian khắc phục.

Do sự chậm trễ này là hợp lý nên ban tổ chức không thể bắt ép họ lên thảm đỏ khi diện mạo chưa chỉn chu. Vì vậy, nghệ sĩ ra muộn luôn được xếp suất đi bù. Nguyên nhân là hầu hết phục sức diện trên người của họ đều do thương hiệu lớn tài trợ và có điều kiện ràng buộc nhất định phải có ảnh trên phương tiện truyền thông.

Tại sự kiện của LV, Chu Nhất Long được cho là cố ý ra thảm đỏ muộn 20 phút để giành lượt đi cuối với Lưu Diệc Phi. Vụ việc khiến nam diễn viên bị ký giả tác nghiệp ở sự kiện phản ứng, tố mắc bệnh ngôi sao, khán giả phê bình thái độ thiếu chuyên nghiệp.

Trên Sohu, Đông Đông và Tiểu Cao đánh giá cao ê-kíp của Dương Mịch. Cả hai cho biết nữ diễn viên luôn có mặt sớm tại sự kiện để chuẩn bị. Phía người đẹp Hộc Châu phu nhân thường không có những yêu cầu đặc biệt, hay đòi hỏi thứ tự đi thảm đỏ. Gần đây, nữ diễn viên tự nguyện đổi lượt xuất hiện để cứu sự kiện New Chapter Night của tạp chí Vogue do hậu trường xảy ra tranh chấp vị trí giữa một số nghệ sĩ.

Sự tranh cướp ở hậu trường

Theo Thẩm Nam, không chỉ ban tổ chức bận rộn, các ngôi sao và đoàn đội đứng sau họ cũng tất bật sau khi nhận được lời mời, đặc biệt là nghệ sĩ nữ. Nhiều năm trở lại đây, thảm đỏ sự kiện được ví là "chiến trường không khói thuốc súng" với cuộc so kè nhan sắc, váy áo giữa các minh tinh.

Đây không chỉ đơn thuần là dịp để nữ nghệ sĩ Trung Quốc khoe sắc vóc mà còn là cơ hội tạo lập danh tiếng, nâng tầm hình ảnh trong giới thời trang. Thẩm Nam tiết lộ người nổi tiếng có thể bỏ ra hàng chục triệu NDT để biến bản thân trở thành tâm điểm trong sự kiện.

Với những nghệ sĩ không có tác phẩm nổi bật trong năm, số tiền chuẩn bị cho sự kiện như phí trang phục, trang điểm, tạo kiểu tóc, quảng bá hình ảnh... có thể bị đội lên gấp đôi nhằm tạo ra sự bùng nổ tên tuổi về mặt nhan sắc, phong cách thời trang. "Thảm đỏ là con đường ngắn nhất để gây chú ý, nhưng cũng là con đường tốn kém nhất", Thẩm Nam nói.

Âu Dương Na Na chỉ có thể im lặng khi bị đàn chị cướp chuyên viên trang điểm. Ảnh: Sohu.

Thẩm Nam chia sẻ hai tháng trước khi sự kiện diễn ra là cuộc chiến giữa ê-kíp các nghệ sĩ trên mặt trận mượn trang phục, thuê nhiếp ảnh gia, chuyên viên trang điểm và làm tóc.

Tình trạng cướp người, cướp lễ phục xảy ra như "cơm bữa" trong giới. Không ít ngôi sao ra sức nâng thù lao, thậm chí đe dọa cắt hợp đồng làm việc với thợ làm tóc, trang điểm hay nhiếp ảnh gia thân quen nếu dám hợp tác với nghệ sĩ khác trong cùng thời điểm.

"Âu Dương Na Na từng bị cướp chuyên gia trang điểm ngay trong sự kiện, nhưng không làm được gì vì đối phương có vai vế lớn hơn. Trong trường hợp này, thợ trang điểm chắc chắn chỉ có thể làm mất lòng Na Na. Không còn cách nào khác, nữ nghệ sĩ trẻ phải tự xoay sở làm nốt những bước trang điểm còn lại", Thẩm Nam cho biết.

Nữ quản lý chia sẻ trừ ngôi sao hạng A, được xem là "nữ hoàng thảm đỏ" như Địch Lệ Nhiệt Ba, Angelababy, Dương Mịch, Nghê Ni, Triệu Lệ Dĩnh... dễ dàng mượn lễ phục haute couture, trang sức đắt tiền từ thương hiệu cao cấp, các nghệ sĩ trẻ hoặc danh tiếng không quá nổi trội rất vất vả khi chuẩn bị trang phục.

Họ chỉ có thể xin tài trợ từ nhãn hàng nhỏ, nhưng cũng không được sử dụng thiết kế mới nhất. Do đó, vài năm trở lại đây, các nghệ sĩ nhỏ thường dùng chiêu thuê stylist của nghệ sĩ tuyến đầu để được "hưởng ké" đặc quyền. Điều này giúp họ có thể diện phục trang hạng sang, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro bị thương hiệu bóc phốt, ảnh hưởng đến hình ảnh.

Năm 2020, stylist của Bạch Băng, từng làm việc với Dương Mịch, đã mượn lễ phục cho nữ diễn viên bằng cách nói dối mượn cho nghệ sĩ hạng A. Hậu quả Bạch Băng bị thương hiệu Elie Saab cảnh cáo, bắt gỡ bỏ hình ảnh mặc váy của họ trên mạng xã hội.