'Luật hấp dẫn' mù quáng lan truyền trên TikTok

Nhiều người lan truyền ý tưởng rằng chỉ cần nghĩ lạc quan, may mắn sẽ đến.

Những ngày đầu năm 2023, mạng xã hội TikTok tràn ngập video với chủ đề "hội chứng cô gái may mắn". Đây là trào lưu trong đó những cô gái tự hào khẳng định "vận may luôn luôn đứng về mình", theo Glamour.

Trong video có tới 4,5 triệu lượt xem, cô nàng có biệt danh @skzzolno và bạn của mình đã giải thích về "hội chứng" này, nói rằng thói quen duy trì niềm tin "Tôi thật may mắn và mọi thứ sẽ luôn suôn sẻ với tôi" đã thực sự thay đổi cuộc đời của họ.

Một người dùng khác là Galebe, có tài khoản @lauragalebe, cũng tuyên bố "mình là người may mắn nhất", và khẳng định "những cơ hội điên rồ nhất cứ tự nhiên đến với cô".

Trong video đã được xem 2,8 triệu lần, Galebe nói thêm: "Không điều gì có thể lý giải điều này hợp lý hơn là việc tôi luôn tâm niệm mình là người may mắn. Từ bé, tôi luôn nói với mọi người rằng tôi là người may mắn, tôi chỉ mong chờ điều tuyệt với đến với mình, và mọi thứ đã xảy ra đúng như vậy".

"Hội chứng cô gái may mắn" là kiểu nội dung tương tự như trào lưu lan tỏa "luật hấp dẫn" - trong đó chủ clip thường khẳng định với người xem rằng chỉ cần bạn suy nghĩ lạc quan, tích cực, điều tốt đẹp sẽ đến.

Nó dựa trên "luật giả định", nói rằng cuối cùng những điều ta tin là đúng sẽ trở thành hiện thực.

Nhiều người tin rằng chỉ cần nói với bản thân những lời tích cực mỗi ngày, may mắn sẽ đến. Ảnh: Anna_Om, AlexandrVedmed.

Luật giả định là một trong những thuyết nổi tiếng trong "The Secret" - cuốn sách self-help của Rhonda Byrne, xuất bản năm 2006. Nó được đề xuất bởi nhà triết học Neville Goddard, khi ông chia sẻ trong một cuộc diễn thuyết vào năm 1969.

Suốt năm 2022, "luật hấp dẫn" với hàng loạt khẩu hiệu như "hãy nghĩ tích cực", "tin vào vũ trụ", "hãy rung cảm tốt" tràn ngập mạng xã hội.

Nhiều người có sức ảnh hưởng nói rằng họ có cuộc sống hoàn hảo, công việc tốt và đối tác tuyệt vời là nhờ luật hấp dẫn, tin rằng suy nghĩ lạc quan sẽ giúp thu hút điều tích cực đến với cuộc sống.

Những người tin vào luật hấp dẫn sẽ thực hành các bài tập như tự khẳng định với bản thân mỗi ngày rằng: "Tôi thật may mắn. Mọi thứ đều phù hợp với tôi, xảy ra ở đúng nơi và đúng thời điểm".

Họ cho rằng những câu khẳng định lặp lại đủ lâu và đủ tự tin sẽ khiến vận mệnh thay đổi. Nhưng chỉ lời nói là không đủ điều chỉnh vũ trụ theo hướng bạn muốn, quan trọng là phải tin vào nó.

Theo Glamour, mặc dù không phải "tích cực độc hại", "hội chứng cô gái may mắn" là một cách mới để Gen Z tiếp thu luật giả định - và nó có thể gây nên sự tự mãn.

Chắc chắn, một số người sẽ luôn cảm thấy cuộc sống của họ may mắn và thuận lợi hơn người khác, nhưng điều này cũng phụ thuộc vào một yếu tố chính là "đặc quyền".

Melody Walker là một trong những người làm nội dung phản đối trào lưu "hội chứng cô gái may mắn" này.

"Hội chứng cô gái may mắn sẽ đưa mọi người bước vào quy luật giả định và luật hấp dẫn, điều đó có nghĩa là hãy luôn suy nghĩ tích cực, nếu không mọi thứ là lỗi của bạn", Walker bức xúc bày tỏ.

Nhiều dân mạng ủng hộ quan điểm của Walker. "Tôi đã tự dằn vặt bản thân, sợ rằng 'vũ trụ' sẽ trừng phạt mình vì đã có cảm xúc phức tạp thay vì chỉ nghĩ lạc quan", một người dùng bình luận.

Một người dùng khác, có tài khoản "@alliestartsacult", cũng đồng tình và cho rằng trào lưu này là một dạng "chủ nghĩa duy khả năng": "Thật sai lầm nếu bạn nói quan điểm đó với những người khuyết tật về thể chất hay gặp vấn đề tinh thần, vì khuyết tật của họ hoàn toàn không thể thay đổi bằng sức mạnh của suy nghĩ".

"Cảm ơn bạn đã nói lên thực tế. Mẹ tôi bị ung thư không thể chữa được, và luật hấp dẫn kia đã khiến tôi tự dằn vặt vì cho rằng tất cả là lỗi của mình khi không suy nghĩ đủ tích cực", một tài khoản khác bình luận.

Một người nói thêm: "Thực sự tôi đã thử dùng lý thuyết trong 'The Secret' để chữa chứng tăng động giảm chú ý của mình trong nhiều năm. Nhưng những gì nó nói đã khiến tôi ghét bản thân mình hơn".

Theo Glamour, "hội chứng cô gái may mắn" hay luật hấp dẫn có thể khiến bạn suy nghĩ tích cực hơn, nhưng tuyên bố nó là con đường để đạt được mọi mong muốn sẽ là bất công và tiêu cực với những người không có đủ đặc quyền.

Vì vậy, đừng dằn vặt bản thân nếu điều bạn hy vọng không xảy ra theo cách mình mong muốn, đó không phải lỗi của bạn.

