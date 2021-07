Lừa xuất khẩu lao động Slovakia, chiếm đoạt gần một tỷ

Tuấn Anh và Đạt tự nhận mình là nhân viên công ty chuyên đưa người đi xuất khẩu lao động để tạo niềm tin, thu của mỗi người 8.000-10.000 USD rồi chiếm đoạt số tiền này.

Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Trần Tuấn Anh (32 tuổi, ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) và Lê Văn Đạt (32 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trần Tuấn Anh (trái) và Lê Văn Đạt. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận trình báo của người dân về việc nộp tiền cho một nhóm người làm thủ tục xuất khẩu lao động sang Slovakia nhưng không đi được và không được hoàn tiền.

Xác định có dấu hiệu tội phạm, công an đã xác minh làm rõ sự việc, bắt giữ Tuấn Anh và Đạt.

Làm việc với cơ quan công an, 2 bị can khai nhận tự nhận mình là nhân viên của một công ty chuyên đưa người đi xuất khẩu lao động để tạo niềm tin rồi trực tiếp tư vấn, thỏa thuận với người có nhu cầu. Mỗi lao động phải nộp 8.000- 10.000 USD cho 2 bị can để làm thủ tục xuất ngoại.

Cơ quan điều tra xác định với thủ đoạn này, Tuấn Anh và Đạt đã lừa thành công 9 người từ đầu năm nay, thu lợi bất chính gần một tỷ đồng.

Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Cơ quan công an đề nghị ai là bị hại trong vụ việc liên hệ SĐT 0978.352.699 - đồng chí Kiều Xuân Chiến - Điều tra viên, Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.