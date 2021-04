Lừa xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ

Đồng đăng tuyển kỹ sư lên mạng xã hội rồi thu tiền, hứa hẹn đưa người có nhu cầu sang Nhật Bản và chiếm đoạt của nhiều bị hại số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Văn Đồng (35 tuổi, ở huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đỗ Văn Đồng. Ảnh: Công an Hà Nội.

Theo điều tra, khoảng đầu năm 2019, Đồng thành lập Công ty TNHH Taiyo Japan Quốc tế để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của những người muốn cho con em đi xuất khẩu lao động.

Để tạo niềm tin, Đồng đăng tuyển kỹ sư lên mạng xã hội rồi thu tiền, hứa hẹn đưa người có nhu cầu sang Nhật Bản sau 6-8 tháng.