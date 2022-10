Lừa xin visa đi Hàn Quốc, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

Từ tháng 4 đến lúc bị bắt, Đoàn Văn Trưởng và đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên cả nước.

Ngày 26/10, VKSND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017).

Các bị can gồm: Đoàn Văn Trưởng (SN 1997, trú tại xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), Đỗ Uyển Nhi (SN 2005, trú tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), Đặng Phước Quân (SN 1988), Huỳnh Thị Minh Thư (SN 2000), Đặng Hồ Hải (SN 1998, cùng trú tại phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM).

Đoàn Văn Trưởng. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Trước đó, ngày 14/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân nhận được đơn trình báo của chị L.T.H., trú tại thôn Nam Sơn, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh về việc ngày 1/8, chị H. liên hệ với một người sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook mang tên “Nguyễn Minh” để thỏa thuận, thuê người này làm visa du lịch Hàn Quốc.

Sau đó, người sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Minh” đã lừa chị Hải chuyển khoản 3 lần vào tài khoản mang tên NGUYEN DUC MINH số tiền là 65 triệu đồng.

Sau khi nhận được đơn trình báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) điều tra. Tối 15/10, công an đã bắt Đoàn Văn Trưởng (SN 1997, ở xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt chiếm đoạt tài sản.

Các bị can trong nhóm của Trưởng.

Cơ quan điều tra đã làm rõ Đoàn Văn Trưởng cầm đầu nhóm lừa đảo bằng hình thức lừa nhận làm visa du lịch Hàn Quốc. Nhóm đồng phạm gồm: Đỗ Uyển Nhi (SN 2005, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình (bạn gái của Trưởng), Đặng Phước Quân (SN 1988), Huỳnh Thị Minh Thư (SN 2000), Đặng Hồ Hải (SN 1998) cùng trú tại phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM.

Bước đầu, Công an huyện Nghi Xuân xác định bằng thủ đoạn trên, từ khoảng tháng 4 đến lúc bị bắt, các bị can đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên cả nước với số tiền trên 3 tỷ đồng .

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.