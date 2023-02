Lừa nhân viên quán nhậu để chiếm đoạt xe máy

Do không có tiền tiêu xài, nam thanh niên ở Bạc Liêu đã lừa con gái của bạn làm chung tại quán nhậu để chiếm đoạt xe máy.

Ngày 20/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Tuấn Du (18 tuổi, ở huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Du tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nghiêm Túc.

Theo điều tra, Du và chị Nguyễn Thị Dung (37 tuổi, ở huyện Phú Tân) cùng làm việc chung tại quán nhậu 68K ở huyện Phú Tân. Tối 22/12/2022, chị Dung gọi con gái chạy xe máy đến quán nhậu để chở Du về nhà. Du xin ngủ nhờ nhà chị Dung.

Du sau đó giả vờ mượn xe máy đi công việc rồi chạy về quê ở tỉnh Bạc Liêu để cất giấu. Chị Dung nhiều lần điện thoại yêu cầu đem trả xe, nhưng anh ta yêu cầu phải đưa một số tiền để tiêu xài.

Ngày 14/1, chị Dung đến cơ quan công an tố cáo hành vi của Du. Công an huyện Phú Tân đã xác minh, thu thập chứng cứ và tiến hành điều tra.

Du bị cảnh sát bắt giữ tại tỉnh Bạc Liêu và đưa về An Giang để điều tra. Tại cơ quan công an, Du khai nhận do không có tiền tiêu xài, nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.