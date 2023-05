Lừa mua xe trả góp, chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ xác định Lê Quang Linh đã chiếm đoạt của 3 công ty tài chính số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình dư luận quần chúng, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Thọ có thông tin về một người thường nhờ các cá nhân đứng tên mua hộ xe máy… Các trường hợp được nhờ phần lớn trong độ tuổi từ 18-20, chủ yếu là học sinh lớp 12 tại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và số công nhân đang làm việc trong các khu công nghiệp.

Cán bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ và Công an thị xã Phú Thọ nhận thấy những dấu hiệu không bình thường. Trong khi việc thu thập tài liệu đang được triển khai thì các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo của một số công dân tố giác Lê Quang Linh có hành vi cấu kết với một số nhân viên các công ty tài chính thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức nhờ người đứng tên đăng ký mua xe mô tô trả góp sau đó đã đem bán lấy tiền.

Nhận thấy vụ việc có nhiều tình tiết, tính chất phức tạp, cán bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ và Công an thị xã Phú Thọ đã tập trung lực lượng, tổ chức điều tra xác minh.

Quá trình điều tra, công an xác định ngày 7/11/2021, do chưa có phương tiện sử dụng để đi lại, Linh đến cửa hàng xe máy Duy Hùng 3, Chi nhánh của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Minh Đức (có địa chỉ tại khu dân cư Phú An, phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ), đăng ký mua trả góp xe nhãn hiệu Honda Winner và được công ty tài chính Mirae Asset (đơn vị có thỏa thuận hợp tác kinh doanh với công ty Minh Đức) duyệt hồ sơ giải ngân cho vay 35 triệu đồng. Sau khi nhận được xe, Linh đã đăng ký BKS.

Từ đây, Linh tìm hiểu và biết được cách thức, quy trình cho vay mua xe trả góp của công ty tài chính; đồng thời, quen biết với 2 nhân viên làm thủ tục mua xe trả góp tại cửa hàng là Cao Thị Thu Huyền (SN 1997, nhân viên của Công ty tài chính FE Credit) và Nguyễn Thị Ngọc Huyền (SN 1994, nhân viên của Công ty tài chính Mirae Asset, làm việc tại Cửa hàng xe máy Duy Hùng 3). Quá trình trao đổi nói chuyện, Thu Huyền và Ngọc Huyền nói với Linh nếu như ai có nhu cầu muốn mua xe trả góp thì đưa đến giới thiệu cho họ.

Khoảng tháng 3/2022, do cần tiền tiêu xài, Linh nảy ý định nhờ người khác đứng tên hộ mua xe trả góp rồi mang đi bán lấy tiền. Để có tiền trả cọc, Linh đã mang bán chiếc xe trả góp nhãn hiệu Honda Winner cho người đàn ông ở xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba. Sau đó, ngày 7/3/2022, Linh nhờ Nguyễn Thúy Lụa cùng đi đến cửa hàng xe máy Duy Hùng 3 để đứng tên đăng ký mua xe mô tô trả góp nhãn hiệu Yamaha Exciter. Linh nhờ Lụa đứng tên mua hộ để lấy xe đi lại và cho biết sẽ trả góp hàng tháng cho công ty tài chính.

Sau khi mua được xe, ngày 15/3/2022, Linh đã bán lại cho Bùi Mạnh Tiến (SN 1987, trú tại khu 2, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) với giá là 18,5 triệu đồng. Ngày 14/3/2022, Linh hỏi mượn người quen thẻ căn cước công dân để đi làm thẻ ngân hàng. Nhưng sau đó, Linh mang đi làm hồ sơ,mua trả góp chiếc xe Honda Winner. Khi hồ sơ được duyệt vay, Linh nhận xe đã đem bán cho Bùi Mạnh Tiến với giá 21 triệu đồng.

Do không nhờ thêm được người khác đứng tên mua xe trả góp, Linh nảy sinh ý định sử dụng tài khoản Facebook có tên “Quang linh” để đăng bài viết lên các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook với nội dung: “Cần tìm người mua xe để chạy chỉ tiêu doanh số công ty và mua xe cho các thành viên trong Câu lạc bộ đi Phượt...” Trên facebook, Linh hứa hẹn trả tiền công từ 500 đồng đến 1 triệu đồng. Ai giới thiệu người đi mua xe cho Linh cũng được trả khoản tiền công tương tự.

Linh hướng tới những người trong độ tuổi từ 18-20, chủ yếu là học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và số công nhân đang làm việc trong các khu công nghiệp. Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 3/2022 đến tháng 7/2022 Linh đã chủ động kết nối làm quen, liên hệ để nhờ được 55 người, sử dụng CCCD và CMND để đứng tên mua 58 xe mô tô trả góp các loại tại cửa hàng xe máy Duy Hùng 3, thị xã Phú Thọ.

Linh được Công ty tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC giải ngân hơn 779 triệu đồng (34 hồ sơ mua xe); Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam giải ngân hơn 635 triệu đồng; Công ty tài chính TNHH MB SHINSEI - Mcredit giải ngân số tiền hơn 129 triệu đồng.

Toàn bộ số xe mua trả góp được Linh bán lại cho Bùi Mạnh Tiến, Nguyễn Tuấn Linh (SN 1999, trú tại KDC Phú Hà, phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ) và Nguyễn Duy Long (SN 1994, trú tại xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, là chồng của Cao Thị Thu Huyền). Giá bán loại xe Wave từ 12 đến 14 triệu đồng; bán loại xe Honda Winner, Yamaha Exciter với giá từ 18,5 đến 21 triệu đồng. Tổng số tiền mà Linh thu được từ việc bán xe là khoảng 850 triệu đồng. Số tiền trên, Linh sử dụng để chi trả tiền công cho người đứng tên mua xe trả góp, trả tiền đặt cọc trước khi mua xe, đóng tiền trả góp hàng tháng cho một số khách hàng và để tiêu xài cá nhân.

Đến khoảng giữa tháng 7/2022, do không tìm thêm được người để nhờ đứng tên mua xe trả góp và bị các công ty tài chính, khách hàng thúc nộp tiền trả góp hàng tháng nên Linh trốn tránh, không liên lạc với những người anh ta đã nhờ đứng tên mua xe trả góp và không thanh toán tiền cho các công ty tài chính. Sau nhiều lần triệu tập, vận động đến ngày 5/12/2022, Linh đã đến Công an thị xã Phú Thọ để đầu thú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.