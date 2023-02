Lừa góp vốn mua nhà, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

Sau khi nhận được tiền góp vốn của các bị hại, N.C.H. đã sử dụng để đánh bạc online và bị thua hết.

Ngày 14/2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa phát hiện và đấu tranh, làm rõ nghi phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức góp vốn mua nhà “phát mại” để chiếm đoạt số tiền hơn 50 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Theo đó, nghi phạm là N.C.H. (SN 1986, HKTT tại TP.HCM) hiện ở tại TP Đà Nẵng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, thu thập thông tin trên mạng xã hội, Phòng An ninh mạng phát hiện hội nhóm có tên “Nhóm đầu tư” với hàng chục thành viên. Nhóm này thường trao đổi thông tin liên quan đến việc bị chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Nhận thấy sự việc có dấu hiệu nghi vấn, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo các trinh sát xác minh thông tin. Qua làm việc, tiếp xúc với một số bị hại, nhận thấy thông tin tố giác là có cơ sở, vì vậy bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã xác định nghi phạm lừa đảo là N.C.H. nên đã mời người này về làm việc.

Cơ quan công an làm việc với N.C.H. (trái).

Kết quả điều tra bước đầu xác định khoảng tháng 4/2022, do cần tiền để đánh bạc online, N.C.H. nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người làm cùng một công ty bất động sản hoạt động trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Để thực hiện hành vi, N.C.H. giới thiệu mình có nhiều mối quan hệ với những người làm trong ngành ngân hàng tại TP.HCM, nên biết nhiều thông tin về các nguồn nhà mà chủ nhà bán với giá thấp hơn mức định giá của ngân hàng hoặc nguồn nhà bị ngân hàng phát mại tại TP.HCM.

Với thông tin gian dối này, N.C.H. kêu gọi những người trong “Nhóm đầu tư” này góp vốn để đặt cọc mua các loại tài sản này rồi bán lại với giá cao để hưởng chênh lệch. N.C.H. thỏa thuận sẽ trả mức lợi nhuận là 3% trên tổng giá trị của sản phẩm nhà cho người tham gia đầu tư.

Từ những thông tin mà N.C.H. đưa ra, nhiều bị hại đồng ý tham gia góp vốn với số tiền ban đầu 30-40 triệu đồng. Thời gian đầu, N.C.H. thực hiện đúng cam kết (thời hạn và số tiền hoa hồng), nên những người tham gia càng thêm tin tưởng và tiếp tục góp tiền đầu tư vào những bất động sản tiếp theo với số tiền góp vốn tăng dần theo thời gian, có trường hợp “góp vốn” đến một tỷ đồng. Mọi giao dịch nhận tiền góp vốn đều được N.C.H. trao đổi và xác nhận qua nhắn tin mạng xã hội Facebook.

N.C.H. khai sau khi nhận được tiền “góp vốn” của các bị hại, nghi phạm đã sử dụng để đánh bạc online và bị thua hết. Bằng thủ đoạn nêu trên, N.C.H. đã chiếm đoạt được của nhiều bị hại với tổng số tiền lên đến hơn 50 tỷ đồng , bước đầu cơ quan công an đã làm việc, tiếp nhận đơn tố cáo của 5 bị hại với số tiền thiệt hại là hơn 16 tỷ đồng .

Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng và thực hiện các thủ tục tố tụng chuyển hồ sơ vụ án, N.C.H. cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thụ lý theo thẩm quyền.