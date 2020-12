'Lừa em, cưng tiêu rồi' - khi người chồng quốc dân ngoại tình

Tập mở đầu của “Lừa em, cưng tiêu rồi" cho thấy trình độ ngoại tình của anh chồng với kế hoạch bài bản để qua mặt người vợ đa nghi.

Chính thức lên sóng tập đầu tiên vào tối 2/12, Lừa em, cưng tiêu rồi gây ấn tượng mạnh khi giới thiệu đến khán giả cặp vợ chồng thú vị. Cô vợ Yeo Joo (Cho Yeo Jeong) là cây viết trinh thám luôn bị ám ảnh bởi chuyện giết chóc lẫn ngoại tình, còn anh chồng Woo Sung (Go Joon) hành nghề luật sư, được mệnh danh là "ông chồng quốc dân".

Xuyên suốt hơn 60 phút thời lượng tập 1, khán giả đi từ bất ngờ này sang ngạc nhiên khác bởi những cú lật kèo xoay quanh kế hoạch vụng trộm của "ông chồng quốc dân".

Nếu muốn nói dối thuyết phục, ít nhất 50% lượng thông tin mà bạn cung cấp cho đối phương phải là sự thật. Chỉ cần nhìn lại chuỗi hành động của ông chồng Woo Sung, khán giả sẽ thấy rõ điều đó. Mỗi lần muốn "hú hí", gã luôn bình thản báo trước với vợ kế hoạch hoạt động trong ngày sẽ ra ngoài "đổi gió" hay đi siêu thị.

Những lần đi "đổi gió" của Woo Sung.

Sau khi thỏa mãn nhu cầu cá nhân, tay luật sư đều chạy bộ đến "vã mồ hôi" hoặc nhờ dịch vụ giao hàng mua giúp hàng hóa rồi mới về nhà. Vì vậy, dù có nghi ngờ, Yeo Joo cũng khó lòng để bắt bẻ chồng mình.

Là một luật sư nổi tiếng giải quyết những ca ngoại tình, Woo Sung hiểu hơn ai hết sức mạnh của bằng chứng ngoại phạm. Anh ta biến những người xung quanh trở thành nhân chứng đầy ngẫu nhiên, che giấu kế hoạch lén lút của mình. Có lúc anh ta nhấn mạnh với đạo diễn hình về việc phải đi siêu thị, khi thì bất ngờ đâm sầm vào một bà thím để có bức ảnh check-in ngẫu nhiên...

Woo Sung chụp hình cùng người hâm mộ làm bằng chứng ngoại phạm nếu vợ nghi ngờ.

Woo Sung còn cẩn trọng với việc chọn lựa nơi vụng trộm, khi là căn hộ riêng có lối đi bí mật, chỗ hẹn lại nằm phía trên khu trung tâm thương mại mà anh ta hay ghé vào mua sắm.

Đã quen với chuyện ngoại tình, Woo Sung hiểu rất rõ câu nói "đêm dài lắm mộng". Ông xã của nhà văn Yeo Joo thường không kéo dài mối quan hệ ngoài luồng nào quá vài ba tuần. Chỉ cần dùng chiêu bài phóng viên đang “moi” tin, gã có thể khiến mấy nàng tiểu tam phải chủ động buông tay. Do phần lớn bóng hồng Woo Sung nhắm đến là nhóm phụ nữ độc thân và có địa vị xã hội, họ chẳng dại gì hé miệng về quá khứ lăng nhăng, cặp kè chồng người khác để gìn giữ hình tượng cá nhân trước công chúng.

Gã cẩn thận thu dọn từng sợi tóc trên áo vest trước khi về nhà.

Woo Sung cũng áp dụng nhiều công thức để tránh bị phát hiện như luôn đổi sim điện thoại, xóa sạch tin nhắn, hộp đen xe, camera hành trình… Gã còn trang bị riêng cho bản thân “bộ kit ngoại tình” bao gồm các vật dụng quen thuộc như bàn ủi hơi nước cầm tay, cây lăn bụi tóc đến tận thuốc xịt khử mùi. Bộ kit trên giúp quần áo của tay luật sư luôn thẳng thớm, không vương vấn bất kỳ sợi tóc, vết son hay thậm chí cả mùi nước hoa phái đẹp.

Cao tay hơn, tất cả món quà như nước hoa, mỹ phẩm... anh ta tặng vợ hay nhân tình đều cùng một nhãn hiệu. Điều này khiến "mùi ăn vụng" trên người Woo Sung luôn đồng nhất nếu có nhỡ dính.

Tuy nhiên, "vỏ quýt dày có móng tay nhọn". Mặc dù Woo Sung vụng trộm tinh vi, chị vợ Yeo Joo cũng tỏ ra bí ẩn không kém. Vào cuối tập phim, dường như nữ tiểu thuyết gia đã nghi ngờ chồng mình từ lâu. Sử dụng bản cam kết “kẻ nào dám ngoại tình sẽ phải chết”, cô đánh đòn tâm lý hòng ép buộc gã khai nhận sự thật. Khán giả có thể theo dõi màn đấu trí này qua những tập tiếp theo của Lừa em, cưng tiêu rồi.

Poster phim Lừa em, cưng tiêu rồi.

Lừa em, cưng tiêu rồi (Cheat on me, if you can) được phát sóng tại Việt Nam trên mục "Phim truyện" của Truyền hình FPT và ứng dụng di động Foxy, song song với Hàn Quốc từ ngày 2/12. Bộ phim gồm 16 tập, lên sóng tối thứ tư, thứ năm hàng tuần với lựa chọn thuyết minh và phụ đề.