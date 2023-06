Lừa đảo bằng hình thức kinh doanh thương mại điện tử

Nguyễn Minh Thành, Đoàn Hồng Chương cùng đồng phạm đã sử dụng trang web để quảng cáo, giới thiệu, bán hàng hóa, kinh doanh thương mại điện tử, kiểu như bán hàng đa cấp.

Cảnh sát điều tra Bộ Công an (CSHS) đang tiến hành điều tra vụ án hình sự “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ Cộng Đồng Việt do Nguyễn Minh Thành, Đoàn Hồng Chương cùng đồng phạm thực hiện (theo Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự số 06/QĐ-CSHS-P7 ngày 26/4/2023) với phương thức, thủ đoạn như sau:

Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ Cộng Đồng Việt (Công ty Cộng Đồng Việt) chưa đăng ký dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử, chưa nộp hồ sơ đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, nhưng Nguyễn Minh Thành, Đoàn Hồng Chương cùng đồng phạm đã sử dụng trang web Vicongdongviet.vn để quảng cáo, giới thiệu, bán hàng hóa, kinh doanh thương mại điện tử, kiểu như bán hàng đa cấp, đồng thời trực tiếp tư vấn cho khách hàng về loại hình đầu tư tiền vào công ty hưởng lãi suất cao, được khuyến mại các sản phẩm (Hồng Sâm, Linh Chi, Ngũ Bảo Linh Đơn, Tinh Dầu Thông Đỏ).

Ngoài ra, công ty này hứa hẹn với chính sách trả thưởng hấp dẫn khi khách hàng đạt từ level 5 đến level 12, khi khách hàng giới thiệu những người trực tiếp dưới mình, những người này đạt từ level 3 đến level 12, thì khách hàng được hưởng thêm khoản tiền gọi là hoa hồng lãnh đạo và các phần quà khác cho người tham gia tích cực lôi kéo được nhiều người tham gia như điện thoại di động, xe máy, ôtô, căn hộ chung cư cao cấp, nhà biệt thự...

Với cách tư vấn, đưa ra mô hình đầu tư siêu lợi nhuận như trên, giai đoạn đầu Công ty Cộng Đồng Việt thực hiện đầy đủ theo nội dung cam kết về việc trả tiền hoa hồng cho khách hàng cũng như sản phẩm, nên thu hút được nhiều khách hàng đầu tư tiền vào công ty. Khi có nhiều khách hàng đầu tư tiền với số lượng lớn và đều đạt chuẩn thoát level, Công ty Cộng Đồng Việt chỉ trả cho khách hàng một phần tiền, còn lại chiếm đoạt. Với phương thức, thủ đoạn trên, các nghi phạm đã chiếm đoạt số tiền của các bị hại là hơn 107 tỷ đồng .

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị các bị hại trong vụ án liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Phòng 7, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an; số 497 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) để phối hợp cung cấp thông tin và làm việc. Mọi chi tiết xin liên hệ với điều tra viên Đoàn Văn Giang, ĐT: 0968685883.