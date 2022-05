Lựa chọn lối sống nhằm giảm sự tích tụ cục máu đông

TS.BS Vũ Trí Thanh - Phó trưởng cơ sở 2, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM - cho biết cục máu đông sau khi hình thành có thể làm chậm hoặc chặn quá trình lưu thông máu, cản trở máu đến não gây đột quỵ, ngăn lưu lượng máu của tim gây ra đau tim. Đây là hai nguyên nhân hàng đầu gây tử vong.

Theo TS.BS Thanh, con người không nên có bất cứ sự chủ quan nào đối với cục máu đông. Nó có thể “tấn công” bất kỳ ai, không kể tuổi tác, giới tính hay chủng tộc.

Những đối tượng nằm trong nhóm nguy cơ cao có thể kể đến:

Người thừa cân, béo phì: Thừa cân làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông trong tĩnh mạch và gây thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch (VTE). Thừa cân, béo phì khiến con người lười vận động, càng làm tăng nguy cơ xuất hiện huyết khối.

Người hút thuốc: Hút thuốc làm hỏng niêm mạc mạch máu và làm máu dễ kết dính hơn, là tác nhân gây ra đau tim, đột quỵ cũng như tăng nguy cơ VTE.

Người mắc các bệnh dễ nhiễm trùng: Ung thư não, buồng trứng, tuyến tụy, ruột kết, dạ dày, phổi và thận… có thể làm tăng nguy cơ mắc huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT) hoặc thuyên tắc phổi (PE). Bệnh tiểu đường, HIV, viêm ruột, viêm đại tràng… cũng là nguyên nhân gây đông máu bất thường.

Người không vận động trong thời gian dài: Nằm viện hoặc ngồi trong ôtô, trên máy bay từ 4 giờ trở lên có thể làm tăng nguy cơ đông máu, đặc biệt nếu không uống đủ nước.

Di truyền: Người trong gia đình có các bệnh liên quan đến cục máu đông rất có thể di truyền cho thế hệ sau.

Người từng bị bệnh: Số liệu thống kê trên Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ chỉ ra khoảng 33% những người bị DVT/PE sẽ tái phát trong vòng 10 năm.

Nếu bản thân thuộc đối tượng nguy cơ, bạn nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe để được hướng dẫn chăm sóc, điều trị phù hợp. Khi có các triệu chứng nghi ngờ cục máu đông như khó thở đột ngột, đau tức ngực, chuột rút liên tục, sưng, đỏ và nóng ở vùng cổ chân hoặc cánh tay, ho hoặc ho ra máu…, bạn nên đi thăm khám để được điều trị kịp thời.

TS.BS Thanh nhấn mạnh việc thiết lập thói quen tập thể dục thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ đông máu và các tình trạng khác liên quan đến cục máu đông, như bệnh tiểu đường và béo phì.

Hãy dành thời gian cho bài tập thúc đẩy tuần hoàn máu trong cơ thể. Nếu phải ngồi trong thời gian dài, hãy đứng dậy và đi lại để tăng cường lưu thông máu. Có thể thường xuyên thực hiện một số bài tập nhẹ như đi bộ, chạy bộ, bơi lội, đi xe đạp…

Để tránh nguy cơ hình thành cục máu đông, bạn cần uống nhiều nước; ăn nhiều trái cây và rau xanh, kết hợp các chất làm loãng máu tự nhiên như tỏi, quế, nghệ… vào chế độ ăn hàng ngày; giảm chất béo động vật để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tim mạch tổng thể.

Ngoài ra, bạn cần tuân theo kế hoạch điều trị của bác sĩ để kiểm soát bệnh tim, tiểu đường, ung thư và các tình trạng khác, giúp giảm nguy cơ hình thành huyết khối.

