Lừa cho vay tiền online để chiếm đoạt tiền tỷ

Đức Anh lập nhiều tài khoản mạng xã hội rồi đăng các hình ảnh, bài viết cho vay vốn với lãi suất thấp, hỗ trợ nợ xấu nhằm lừa đảo mọi người.

Chiều 6/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa phát thông báo tìm bị hại trên cả nước liên quan đến Vũ Đức Anh (SN 2004, trú đường Trần Phú, TP Huế) - người bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, trước đó, Vũ Đức Anh lập các tài khoản ảo trên mạng xã hội có tên Lê Hoàng Dũng, Tạ Ánh Dương và Dương Thị Huyền Diệu rồi đăng các hình ảnh, bài viết có nội dung cho vay vốn với lãi suất thấp, hỗ trợ nợ xấu…

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam Vũ Đức Anh (thứ hai từ trái sang). Ảnh: CACC.

Khi người vay liên hệ, Vũ Đức Anh sử dụng 3 tài khoản ảo để nhắn tin trao đổi. Lúc này, bị can yêu cầu người vay cung cấp các giấy tờ tùy thân như giấy CMND, CCCD hoặc sổ hộ khẩu và chuyển tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng làm hồ sơ vay.

Sau đó, Đức Anh sử dụng thông tin người vay cung cấp để tạo hợp đồng vay vốn gửi cho người vay. Tạo được lòng tin, bị can tiếp tục yêu cầu người vay đóng các khoản như phí bảo hiểm khoản vay, tiền lãi, tiền gốc tháng đầu tiên, gia hạn khoản vay, tiền thuế khoản vay, phí thu hộ, tiền kích hoạt…

Sau khi người vay chuyển các khoản tiền vào 3 tài khoản ngân hàng do Vũ Đức Anh cung cấp, bị can cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt số tiền đã nhận.

Qua điều tra bước đầu, công an xác định, từ tháng 5/2021 đến cuối tháng 9/2022, Vũ Đức Anh đã lừa đảo hàng trăm bị hại sinh sống tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng . Trong đó, người bị lừa nhiều nhất là vài chục triệu đồng, người thấp nhất vài triệu đồng. Cơ quan Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Vũ Đức Anh về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, Vũ Đức Anh khai không nhớ hết các bị hại đã lừa đảo. Do đó, Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị tổ chức và cá nhân nào là bị hại của vụ án thì liên hệ với đơn vị để làm rõ.