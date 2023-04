Lừa chạy án để nhận 100.000 USD

Làm việc với cảnh sát, Phạm Văn Toàn khai đã lợi dụng việc bị can bị khởi tố, đưa thông tin sai sự thật để yêu cầu gia đình nạn nhân đưa 100.000 USD.

Nghi phạm Phạm Văn Toàn. Ảnh: CA Quảng Ninh.

Ngày 18/4, trong quá trình mở rộng điều tra chuyên án tiêu thụ ôtô với số lượng lớn, Cơ quan CSĐT Công an TP Uông Bí, Quảng Ninh, thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Văn Toàn (40 tuổi) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định hành vi của Toàn có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên đã ra lệnh tạm giữ Toàn.

Tại cơ quan công an, Toàn khai đã lợi dụng việc bị can bị khởi tố, đưa thông tin sai sự thật để yêu cầu gia đình bị can đưa 100.000 USD . Sau đó, Toàn dùng số tiền này để trả nợ.

Trước đó, lực lượng chức năng khởi tố 2 bị can về tội chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Toàn gặp gia đình bị can, hứa giúp 2 người này "chạy án". Sau đó, gia đình bị can đưa cho Toàn 100.000 USD .

