Lừa bán phụ nữ qua biên giới

Thường và Chiên dụ dỗ những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, nuôi con nhỏ rồi lừa bán sang nước ngoài.

Ngày 4/8, Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lô Thị Thường (47 tuổi) và Vi Thị Chiên (53 tuổi, cùng trú xã Yên Hòa) về tội Mua bán người.

Lô Thị Thường (bìa phải) và Vi Thị Chiên. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cơ quan chức năng, năm 2007, Thường từ nước ngoài trở về quê ở xã Yên Hòa. Người phụ nữ 47 tuổi sau đó nhờ Chiên tìm người, bán sang biên giới để nhận hoa hồng.

Trung tuần tháng 7, biết chị M.T.M. (41 tuổi, trú xã Nhôn Mai) có hoàn cảnh khó khăn, đang nuôi con nhỏ, Chiên dụ dỗ rồi đưa mẹ con nạn nhân qua biên giới giao cho người của Thường để nhận 90 triệu đồng.

Từ tin trình báo, cuối tháng 7, công an bắt giữ Thường và Chiên, giải cứu 2 nạn nhân.

Chuyên án đang được điều tra, mở rộng.