Thạch khai nhận lừa bán cô gái cùng xã cho một người Trung Quốc để lấy 210 triệu đồng hơn 10 năm trước.

Ngày 21/7, Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, khởi tố bị can, bắt tạm giam Moong Văn Thạch (45 tuổi, trú xã Chiêu Lưu) về tội Mua bán người.

Moong Văn Thạch. Ảnh: Công an cung cấp.

Trung tuần tháng 7, công an nhận trình báo của chị O.T.H. (30 tuổi, trú xã Chiêu Lưu) việc bị Thạch lừa bán nhiều năm trước, nên triệu tập lấy lời khai.

Làm việc với công an, Thạch khai năm 2010 đã dụ bán H. cho người Trung Quốc với giá 210 triệu đồng.

Chuyên án đang được điều tra mở rộng.