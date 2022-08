Lừa bạn chiếm đoạt xe máy để bán lấy tiền gỡ bạc

Sau khi lừa bạn mượn xe máy để mang bán lấy tiền gỡ bạc, Vương tiếp tục gây án cướp giật, nên bị cảnh sát bắt giữ.

Ngày 8/8, cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đã khởi tố bổ sung đối với bị can Nguyễn Minh Vương (25 tuổi, ở xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vương tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nghiêm Túc.

Theo kết quả điều tra, Vương thua cờ bạc, nên nảy sinh ý định lừa đảo để chiếm đoạt tài sản. Trưa 2/5, Vương đến quán cà phê ở thị trấn Mỹ Luông và gọi điện cho Nguyễn Minh Quân (25 tuổi) đến.

Vương giả vờ hỏi mượn xe máy của Quân để đi công việc. Quân tin tưởng bạn nên giao xe. Vương lái xe máy của bạn mang đi cầm cố, sau đó bán cho tiệm cầm đồ với giá 22 triệu đồng.

Số tiền này, Vương đem đánh bạc và thua hết. Quân sau đó biết bị lừa, nên trình báo cảnh sát. Ngày 17/5, Vương bị cảnh sát bắt quả tang khi thực hiện hành vi cướp giật tài sản ở tại thị trấn Mỹ Luông.

Quá trình điều tra, cảnh sát đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vương để điều tra về tội Cướp giật tài sản.