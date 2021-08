Lừa bán căn hộ dự án Vinhomes, 2 phụ nữ chiếm đoạt gần 90 tỷ đồng

Lừa người đàn ông mua các căn hộ, nhà liền kề và shophouse với giá ưu đãi, Mai và Thúy đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Ngày 25/8, Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Thị Lê Mai (45 tuổi, ở quận Cầu Giấy) và Ngô Lệ Thúy (46 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, năm 2013, Mai bị Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội, điều tra hành vi giả danh cán bộ ngân hàng lừa bán nhà giá rẻ rồi chiếm đoạt 7,8 tỷ đồng của 2 nạn nhân.

Để có tiền khắc phục hậu quả cho 2 bị hại trên, năm 2019, Mai tiếp tục lên kế hoạch lừa bán nhà dự án với hình thức nhận tiền đặt cọc mua, bán các suất bất động sản ngoại giao tại dự án của Vingroup.

Bị can Nguyễn Thị Lê Mai (trái, bị cáo buộc là chủ mưu) và đồng phạm Ngô Lệ Thúy. Ảnh: T.P.

Sau khi bàn bạc với Ngô Lệ Thúy, Mai soạn sẵn nhiều hợp đồng đặt cọc có nội dung Công ty Catimex do Thúy làm giám đốc là nhà phân phối chính thức các căn hộ tại dự án của Vingroup để giao dịch với khách hàng.

Tháng 5/2019, khi một khách hàng tên C. hỏi mua bất động sản, Mai nói có khả năng mua được căn hộ, nhà liền kề hay shophouse tại các dự án của Vingroup với giá ưu đãi. Bị can cung cấp nhiều thông tin về các dự án mà Vingroup triển khai cho anh C. xem.

Cho rằng Công ty Catimex là nhà phân phối, anh C. đã đầu tư 3 tỷ để đặt cọc mua 10 căn hộ tại dự án Vinhomes Gia Lâm. Nhận được tiền, Mai và Thúy cam kết trong vòng 10 ngày anh C. sẽ được hưởng 100% lãi suất từ tiền đầu tư.

Ngày 9/5/2019, các bị can nói rằng 10 căn hộ anh C. đầu tư đặt cọc đã có khách mua. Do đó, anh C. sẽ được hưởng 3 tỷ tiền lãi nhưng phải đợi khách hàng thanh toán toàn bộ chi phí thì nhà đầu tư mới được nhận tiền. Sau đó, Mai và Thúy chuyển lại cho anh C. 3 tỷ tiền gốc, hứa sẽ thanh toán 3 tỷ tiền lãi.

Với cách thức như trên, 2 bị can tiếp tục giới thiệu người đàn ông đầu tư kinh doanh bất động sản đối với các suất ngoại giao ở dự án của Vingroup tại quận 9, TP.HCM. Tin lời, anh C. đã ký 6 hợp đồng đặt cọc với Công ty Catimex. Tổng số tiền giao dịch thể hiện trên hợp đồng là 382 tỷ đồng .

Theo điều tra, thực tế anh C. đã chuyển 87 tỷ đồng vào tài khoản của Mai và Thúy. Nhận được tiền, Mai chỉ đạo Thúy chuyển lại cho bà ta gần 30 tỷ đồng . Số tiền còn lại được gửi đến các tài khoản cá nhân khác theo yêu cầu của Mai.