Lũ lên nhanh, Hội An cho học sinh nghỉ học

Mưa lớn nhiều ngày khiến nước sông Hoài dâng cao, TP Hội An (Quảng Nam) đã cho học sinh nghỉ học để phòng tránh lũ lụt.

Ngày 11/11, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết hôm nay học sinh trên địa bàn được nghỉ học để phòng tránh lũ.

Ông Hùng cho hay do mưa lớn liên tục ở thượng nguồn sông Thu Bồn khiến nước sông dâng. Mực nước sông tại TP Hội An liên tục lên nhanh từ đêm 10 đến sáng 11/11.

Phố cổ Hội An ngập sâu do mưa lớn. Ảnh: Duy Hiệu.

Mực nước sông ở Hội An lúc 7h là 1,72 m, trên báo động 2 là 0,22 m. Hiện TP Hội An đã tạm ngớt mưa.

"Học sinh các cấp THCS, tiểu học và mầm non trên địa bàn được nghỉ học. Còn học sinh cấp THPT do Sở GD&ĐT quyết định, tuy nhiên cũng có trường đã cho nghỉ", ông Hùng nói.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam, trong 24 giờ qua địa phương có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 1h ngày 10 đến 1h ngày 11/11 tại các địa phương phía bắc phổ biến 50-90 mm, các địa phương phía nam tỉnh phổ biến 120-160 mm, có nơi cao hơn 250 mm, như Trà My (huyện Bắc Trà My) 254 mm, Xuân Bình (huyện Núi Thành) 285 mm.

Dự báo từ hôm nay đến 12/11 các địa phương có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to, lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 300 mm.