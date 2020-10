'Lũ còn ngập sâu, ai đi sơ tán nữa không?'

Trao đổi với Zing, trung tá Nguyễn Viết Tuấn, Đội phó Tham mưu, Phòng CSGT Công an Nghệ An, cho biết 2 ngày nay, đơn vị sử dụng ca nô, áo phao để hỗ trợ, đưa người dân ra khu vực an toàn. "Chúng tôi cũng sử dụng tất cả giải pháp cần thiết để giúp bà con tránh ướt và lạnh", trung tá Tuấn nói.