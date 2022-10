Lũ ầm ầm đổ về miền núi Nghệ An, quét trôi ôtô, nhà cửa

Mưa lớn kéo dài khiến lũ ống, lũ quét bất ngờ đổ về, gây ngập sâu hơn 1 m tại một số vùng ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).





Khuya 1/10, trận lũ ống, lũ quét xuất hiện tại một số khu vực ở thị trấn Mường Xén và xã Tây Sơn, Hữu Kiệm, Bảo Nam, Tà Cạ… huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Nước lũ ầm ầm đổ về các khu vực ở huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Đ.Thọ.

Trao đổi với Zing, ông Nguyễn Hữu Minh, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, cho biết cơn mưa kéo dài chiều tối cùng ngày đã khiến nước lũ từ các xã miền núi đổ về nhanh.

Do cây cối bị mắc kẹt, các cổng ngầm thoát chậm đã gây ngập nhiều khu vực ở thị trấn Mường Xén và các xã trên địa bàn.

“Lũ về từ đêm hôm qua, đến khoảng 4h30 ngày 2/10. Lũ quét, lũ ống đổ về ầm ầm, khiến nhiều khu vực bị ngập. Tại thị trấn Mường Xén hiện nước lũ dâng cao ngang bụng, hơn 1 m. Chính quyền đang hỗ trợ người dân di tản đến nơi an toàn”, ông Minh nói.

Theo lãnh đạo địa phương, trận lũ đổ về quá nhanh, cuốn lượng lớn đất đá, cây cối tràn xuống đường. Ngành chức năng đã ghi nhận một số nhà dân bị sập do lũ quét, nhiều xã bị cô lập, các tuyến đường bị sạt lở, chia cắt các khu vực.

Một số nhà dân bị sập do mưa lũ. Ảnh: Đ. Thọ.

Hiện, các khu vực ở huyện Kỳ Sơn mưa lớn, mực nước lũ dâng cao.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, từ ngày 28-30/9, các địa phương ở Nghệ An mưa lớn, cùng việc xả lũ khiến 7 người chết, gần 17.500 nhà dân bị ngập lụt, chủ yếu ở các huyện Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Yên Thành, thị xã Hoàng Mai... Mưa lũ khiến Nghệ An thiệt hại nặng nề về hoa màu, cây trồng, vật nuôi...