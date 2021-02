Louis Vuitton thu hồi toàn bộ mẫu áo bị làm sai màu sắc

Thương hiệu Pháp mới đây bán áo sweater lấy cảm hứng từ màu sắc trên quốc kỳ của Jamaica với giá 1.366 USD.

Theo trang Insider, thương hiệu Louis Vuitton đang nhận về nhiều sự chỉ trích khi ra mắt sản phẩm áo sweater lấy cảm hứng từ quốc gia Jamaica. Điều gây tranh cãi đến từ việc nhà mốt Pháp sử dụng sai màu sắc đặc trưng trên quốc kỳ của đất nước này.

Không chỉ thế, mẫu thiết kế của hãng cũng sử dụng tên "Jamaican Stripe Jumper" để giới thiệu và bày bán với mức giá 1.366 USD . Thiết kế được dệt từ sợi bông của Nhật Bản cùng màu sắc xanh lá cây, vàng và đỏ khác hoàn toàn với tông đen in trên quốc kỳ.

Đường kẻ màu sắc trên chiếc áo của nhà mốt Pháp khác với hình ảnh quốc kỳ của Jamaica. Ảnh: Insider.

Nhiều người bày tỏ sự bức xúc và cho rằng nhãn hàng sử dụng văn hóa Jamaica để trục lợi. Số còn lại đòi hãng phải có câu trả lời rõ ràng cũng như kêu gọi mọi người tẩy chay sản phẩm này.

Thông tin sản phẩm được giới thiệu trên website của hãng. Ảnh: Insider.

Tài khoản @Elly bày tỏ: "Tôi không hiểu tại sao Louis Vuitton lại có sai lầm nghiêm trọng đến như vậy? Không nên sử dụng văn hóa của bất cứ đất nước nào để trục lợi. Tôi sẽ không bỏ tiền mua món đồ thế này".

Sau những lời chỉ trích của dân mạng, nhãn hàng Pháp nhanh chóng thu lại toàn bộ sản phẩm và xóa hình ảnh thiết kế. Giới mộ điệu cũng không thể tìm thấy bất cứ thông tin gì về món đồ này trên website của hãng.

Insider tìm cách liên hệ với Louis Vuitton để tìm hiểu thực hư câu chuyện. Tuy nhiên, nhà mốt Pháp không đưa ra bất cứ câu trả lời nào.

"Việc thương hiệu chọn phương án im lặng không phải cách xử lý vấn đề. Đề nghị Louis Vuitton hãy có lời giải thích rõ ràng cho mọi người và quốc gia Jamaica", một người dùng bình luận.

Không chỉ Louis Vuitton, nhiều nhà mốt cũng từng bị công chúng chỉ trích khi sáng tạo sản phẩm có liên quan đến văn hóa quốc gia.

Nhà mốt Gucci gây tranh cãi vì sản phẩm chế giễu người da màu với trào lưu blackface cùng thiết kế áo cổ cao lấy khuôn miệng tông đỏ làm điểm nổi bật. Sau đó, thương hiệu Italy phải lên tiếng xin lỗi, cho rằng đó chỉ là sự cố và không chế giễu tôn giáo hay sắc tộc nào.

Nhà mốt Moncler cũng "dính phốt" với chiếc áo phao thêu họa tiết gương mặt người da màu cùng đôi môi đỏ. Nhiều người kêu gọi tẩy chay sau hình ảnh này. Sau đó, hãng tự bào chữa rằng thực sự đây là khuôn mặt của chim cánh cụt, không ám chỉ người nào.

Thương hiệu bình dân H&M tạo nên làn sóng phản đối và tẩy chay khi sử dụng hình ảnh em bé da màu mặc hoodie in dòng slogan "Coolest Monkey In The Jungle". Giới mộ điệu nhận định hành động này đã xúc phạm nặng nề đến mẫu nhí và cộng đồng người da màu trên thế giới.