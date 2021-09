Louis Vuitton thổi hồn nghệ thuật vào BST túi Artycapucines

BST Artycapucines là sự kết hợp giữa nghệ thuật sáng tạo đến từ các nghệ sĩ và kỹ nghệ chế tác tinh xảo của Louis Vuitton.

Theo Louis Vuitton, Capucines tượng trưng vẻ đẹp thanh lịch vượt thời gian. Trải qua quy trình chế tác tỉ mỉ, chiếc túi Capucines mang đến sự giao thoa giữa vẻ đẹp cổ điển và hiện đại, trở thành một trong những biểu tượng nổi tiếng của nhà mốt Pháp. Năm nay, BST Artycapucines bước qua chương thứ ba với nhiều mẫu túi có thiết kế độc đáo và thời thượng. Theo đó, Louis Vuitton đã bắt tay 6 nghệ sĩ ra mắt 6 phiên bản túi Capucines đặc biệt. Mỗi thiết kế chỉ giới hạn số lượng 200 chiếc.

Sáu nghệ sĩ tham gia bộ sưu tập đều là những tên tuổi nổi tiếng trong giới nghệ thuật đương đại khắp thế giới. Đó là Gregor Hildebrandt, Donna Huanca, Huang Yuxing, Vik Muniz, Paola Pivi và Zeng Fanzhi. Các mẫu túi trong bộ sưu tập đều được điểm xuyết theo phong cách và ý tưởng sáng tạo riêng của các nghệ sĩ, đồng thời hoàn thiện bởi các nghệ nhân lành nghề của Louis Vuitton.

Góc nhìn nghệ thuật sáng tạo cùng kỹ nghệ chế tác tinh xảo là những yếu tố tạo nên giá trị riêng cho BST Artycapucines.

Thiết kế của Donna Huanca tái hiện vẻ đẹp tinh tế và sang trọng của người phụ nữ dưới góc nhìn hội hoạ. Mẫu túi được chế tác dựa trên hai bức tranh Cara de Fuego và Muyal Jol, in 3D trên nền chất liệu da trắng. Kết hợp ba kỹ thuật thêu thủ công phức tạp và vẽ tay, các nghệ nhân đã tạo điểm nhấn, mang lại kết cấu có chiều sâu cho mẫu túi này. Chất liệu da taurillon đặc trưng cũng được sử dụng để bao phủ logo LV.

Gregor Hildebrandt nổi tiếng với việc sử dụng các bản ghi vinyl, băng ghi âm để tạo ra những tác phẩm tối giản nhưng lãng mạn. Ý tưởng sáng tạo của anh là sự kết hợp giữa tình yêu với đĩa vinyl và kỹ thuật rip-off độc bản. Tác phẩm nghệ thuật được in lụa tỉ mỉ lên chất liệu da trắng với phiên bản đen trắng, dương bản ở mặt trước và âm bản ở mặt sau, tạo nên một sự tương phản độc đáo. Logo LV được chế tác tỉ mỉ từ đồng đen khảm đĩa vinyl. Mặt trong của túi được chế tác từ chất liệu da nhuộm hồng bắt mắt.

Thiết kế túi đến từ hai nghệ sĩ Donna Huanca và Gregor Hildebrandt tạo nên những hiệu ứng thị giác ấn tượng.

Huang Yuxing là một họa sĩ có lối vẽ rất riêng, được biết đến với kỹ thuật sử dụng màu sắc đậm nổi bật. Thiết kế túi của Huang Yuxing được lấy cảm hứng từ bức tranh The Colossus hidden deep in the hills của ông. Đường nét oval đặc trưng của túi được in trên da màu xám ngọc trai, sau đó được thêu thủ công bằng chỉ xám. Những ngọn núi mô phỏng cầu vồng cắt ngang được tạo ra bằng kỹ thuật dệt thảm, mang lại cảm giác sống động cho thiết kế. Logo LV được chế tác thủ công với màu rực rỡ, kết hợp hài hòa cùng sắc hồng ở phần viền túi.

Paola Pivi nổi tiếng với nhiều tác phẩm điêu khắc, nhiếp ảnh được trình chiếu tại các triển lãm quốc tế. Lấy cảm hứng từ tác phẩm One cup of cappuccino then I go, thiết kế của Paola Pivi làm nổi bật nghệ thuật chế tác chuyên nghiệp. Hình ảnh báo đốm được thêu tỉ mỉ trên da mịn, sau đó in lại để tạo cảm giác chân thực tựa lông thú. Các chi tiết còn lại được lồng ghép khéo léo với hơn 30 chiếc cốc và đĩa bằng da láng như sứ. Phần bọt của cappuccino được làm bằng da cừu, mạ bằng lá vàng thật.

Louis Vuitton tái hiện tác phẩm của hai nghệ sĩ Huang Yuxing và Paola Pivi bằng kỹ thuật thủ công tinh xảo.

Trong hơn 30 năm sự nghiệp, Vik Muniz đã làm việc trong nhiều lĩnh vực như điêu khắc, nhiếp ảnh, vẽ và phim. Muniz lấy cảm hứng từ loạt tác phẩm sắp đặt Quasi Tutto, mang đến một diện mạo vui tươi với 154 biểu tượng được dập nổi bằng máy in phun và kỹ thuật marquetry. Chất liệu túi được tái sử dụng từ kho tàng da di sản của Louis Vuitton.

Các tác phẩm của Zeng Fanzhi là sự kết hợp độc đáo giữa truyền thống Á Đông và phương Tây. Chiếc túi Capucines tái hiện cái nhìn giàu cảm xúc của Zeng Fanzhi dựa trên bức tranh vẽ danh họa Vincent Van Gogh của anh. Để hoàn thiện thiết kế này, ba nghệ nhân lành nghề của Louis Vuitton dành ra 10 ngày liên tiếp, sử dụng hơn 42 màu chỉ và 700.000 mũi thêu thủ công. Phần nắp da và logo LV được trang trí bằng kỹ thuật in chuyển nhiệt, lồng vào chân dung Van Gogh.

Thiết kế túi Capucines đậm chất nghệ thuật đến từ hai nghệ sĩ Vik Muniz và Zeng Fanzhi.

BST Artycapucines không chỉ tôn vinh dấu ấn sáng tạo của từng nghệ sĩ, mà còn đề cao tính duy mỹ, kỹ thuật chế tác tinh xảo của Louis Vuitton. Với những giá trị nghệ thuật khác biệt, bộ sưu tập phiên bản siêu giới hạn lần này hứa hẹn để lại nhiều dấu ấn trong lòng giới mộ điệu.