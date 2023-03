Louis Vuitton, Dior lấn sân thị trường đồng hồ

Sau khi trình làng bộ sưu tập váy áo tại các tuần lễ thời trang, Louis Vuitton, Dior đồng loạt giới thiệu các mẫu đồng hồ mới, quyết định thâm nhập thị trường phụ kiện cao cấp.

Dòng sản phẩm đồng hồ mới của Louis Vuitton tập trung phục vụ khách hàng tại thị trường Trung Quốc. Ảnh: Louis Vuitton.

Chỉ trong nửa đầu tháng 3/2023, 2 thương hiệu thời trang cao cấp Louis Vuitton và Dior đã giới thiệu đến giới mộ điệu bộ sưu tập đồng hồ mới. Sự thâm nhập thị trường của các nhà mốt này khiến nhiều nhà sản xuất đồng hồ lâu năm như Rolex, Hublot, Jacob & Co. lo ngại.

Trong khi Louis Vuitton tung ra những thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa Trung Quốc, Dior lại trình làng các mẫu đồng hồ đính đá quý.

Đồng hồ lấy cảm hứng từ kỹ thuật biến diện trong kinh kịch Tứ Xuyên (Trung Quốc) được Louis Vuitton trình làng. Ảnh: @louisvuitton.

Đồng hồ lấy cảm hứng từ kinh kịch Trung Quốc của Louis Vuitton

Ngày 9/3, Louis Vuitton giới thiệu dòng đồng hồ mới tại Courchevel (Pháp). Thiết kế của món phụ kiện này lấy cảm hứng từ bian lian (kỹ thuật biến diện trong kinh kịch Tứ Xuyên, Trung Quốc).

Khi biểu diễn tiết mục này, các nghệ sĩ phải thay đổi mặt nạ liên tục nhằm thể hiện sự biến đổi cảm xúc của nhân vật.

Mẫu đồng hồ mới của Louis Vuitton tái hiện màn trình diễn này trong 16 giây. Cụ thể, trong chỉ 16 giây ngắn ngủi, mặt đồng hồ mô phỏng mặt nạ bian lian thể hiện các chuyển động như cau mày và nháy mắt.

Những biểu tượng của sự may mắn trong quan niệm người Trung Quốc như đám mây và quả bầu cũng xuất hiện trên món phụ kiện. Chiếc đồng hồ được xem là sản phẩm tôn vinh văn hóa phi vật thể của quốc gia này.

Michel Navas, thợ đồng hồ bậc thầy và đồng sáng lập của la Fabrique du Temps Louis Vuitton - công ty lắp ráp chiếc đồng hồ, cho biết: “Chúng tôi muốn chiếc Tambour Opera Automata phản ánh tính thẩm mỹ và biểu cảm khuôn mặt được khắc họa trên những chiếc mặt nạ bian lian. Hình thức nghệ thuật đó và kỹ thuật phát triển đồng hồ đều còn nhiều bí mật để khám phá”.

Theo Jing Daily, việc Louis Vuitton tôn vinh văn hóa Trung Quốc không phải một nước đi bất ngờ. Thị trường trang sức tại quốc gia này đang phát triển nhanh chóng khi nhu cầu sử dụng đồng hồ cao cấp từ các thương hiệu Thụy Sỹ tăng đột biến.

Theo khảo sát về hàng hóa xa xỉ tại Trung Quốc được thực hiện bởi Hurun năm 2022, 49% người tiêu dùng có mức thu nhập cao sở hữu bộ sưu tập đồng hồ cao cấp, tăng 23% so với năm trước đó.

Là thương hiệu đến sau trên đường đua đồng hồ cao cấp ở Trung Quốc, Louis Vuitton thể hiện rõ tham vọng vượt mặt Rolex, Patek Philippe và Bulgari với Tambour Opera Automata.

Chiếc đồng hồ La D My Dior có 2 phiên bản vàng và bạc, đặc biệt phù hợp với cổ tay nữ giới. Ảnh: @dior.

Đồng hồ đính đá quý của Dior

Tinh thần nữ quyền đang được nhà mốt Dior nhiệt tình hưởng ứng. Nhà mốt đã thực hiện bộ hình tái hiện nhân vật trong phim điện ảnh Everything Everywhere All At Once cùng Dương Tử Quỳnh trên tạp chí Harper's Bazaar.

Sau đó, nhãn hàng tiếp tục cung cấp trang phục cho ngôi sao đi đầu phong trào nữ quyền này khi cô tham dự lễ trao giải Oscar 2023.

Mẫu đồng hồ mới của Dior mang tên La D My Dior, được thiết kế bởi Victoire de Castellane - Giám đốc sáng tạo ngành hàng trang sức của thương hiệu. Với kim cương, đá quý đính kết trên bề mặt, món phụ kiện này có 2 phiên bản ánh bạc và ánh vàng.

Phần dây đeo chứa họa tiết hình học Cannage được chạm khắc bởi các thợ thủ công của Dior. 2 kích cỡ của chiếc đồng hồ này đặc biệt phù hợp với cổ tay nhỏ nhắn của phái nữ.

Victoire de Castellane đã truyền tải tinh thần minimalism (tối giản) thông qua bộ sưu tập. Chất liệu vàng và bạc khiến khách hàng nữ của Dior trở nên sang trọng, quyền lực ngay cả khi khoác lên người trang phục đơn giản.

Logo Dior ngay trên mặt số nâng tầm món trang sức, phụ kiện nhỏ nhắn. Hình ảnh chiếc đồng hồ trên trang cá nhân của thương hiệu thu về hơn 100.000 lượt thích, nhiều hơn hình Dương Tử Quỳnh tại thảm trắng Oscar 2023.