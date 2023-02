Louis Vuitton bị cáo buộc vi phạm bản quyền

Quỹ từ thiện của Joan Mitchell cho rằng Louis Vuitton đã vi phạm bản quyền khi sử dụng trái phép tranh của nữ họa sĩ người Mỹ.

Thương hiệu thời trang xa xỉ Louis Vuitton bị cáo buộc hành vi vi phạm bản quyền tác phẩm hội họa thuộc quyền sở hữu của Quỹ từ thiện Joan Mitchell, trang The Art Newspaper cho biết. Theo đó, tổ chức này khẳng định đã từ chối nhà mốt Pháp về yêu cầu sử dụng những bức tranh của cố họa sĩ người mỹ Joan Mitchell cho chiến dịch quảng bá mang tên Le Capucines.

Song, việc Louis Vuitton sử dụng trái phép không chỉ mang lại hiệu ứng tiêu cực cho thương hiệu mà còn nói lên tình trạng các "ông lớn" ngành công nghiệp thời trang sử dụng trái phép tác phẩm nghệ thuật.

Louis Vuitton giữ im lặng

Theo trang Artnet News, ngay sau khi chiến dịch quảng bá sản phẩm túi xách Capucines của Louis Vuitton vừa đăng tải trên mạng xã hội, Quỹ từ thiện mang tên cố họa sĩ Joan Mitchell đã gửi thư cáo buộc và yêu cầu thương hiệu này ngừng hoạt động thương mại hóa các bức tranh.

Chiến dịch quảng bá của Louis Vuitton (trái) bị cáo buộc sử dụng trái phép tác phẩm của cố họa sĩ Joan Mitchell (phải). Ảnh: Artnet News, The Art Newspaper.

Trên tờ The New York Times, nội dung thư cáo buộc yêu cầu Louis Vuitton rút lại chiến dịch trong vòng ba ngày hoặc tổ chức này sẽ có động thái pháp lý. Ngoài ra, Quỹ từ thiện Joan Mitchell cho biết đã kiên quyết từ chối hành vi thương mại hóa các tác phẩm của nữ họa sĩ ngay khi nhận được lời mời từ Louis Vuitton.

Tuy nhiên, thương hiệu xa xỉ từ Pháp đã thực hiện chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng truyền thông với sự xuất hiện của nữ diễn viên Léa Seydoux tạo dáng cùng sản phẩm trước ba bức tranh của Joan Mitchell.

Trong chiến dịch quảng bá mang tên Le Capucines, Louis Vuitton đã sử dụng các tác phẩm mang tên La Grande Vallée XIV (For a Little While) (1983), Quatuor II for Betsy Jolas (1976) và Edrita Fried (1981) - hiện được trưng bày trong triển lãm Monet-Mitchell tại Quỹ từ thiện Louis Vuitton, Paris.

Phản hồi trên tờ Times, Giám đốc Quỹ Joan Mitchell - Christa Blatchford bày tỏ sự thất vọng về mục đích thực sự của mối quan hệ giữa tổ chức và Louis Vuitton. Hiện tại, Louis Vuitton từ chối phản hồi những vấn đề xung quanh sự việc, theo trang Artnet News và The Art Newspaper.

Hãy mềm dẻo như Gucci, đừng giống Balenciaga

Việc sử dụng trái phép các tác phẩm nghệ thuật, thậm chí là đạo nhái, của các thương hiệu thời trang lớn như Gucci, Balenciaga, Zara hay bây giờ là Louis Vuitton, là điều không hiếm. Song, hướng giải quyết và phản hồi với những cáo buộc trên mang đến những hiệu ứng nhất định đối với các "ông lớn" ngành thời trang.

Khoảng giữa năm 2020, giới mộ điệu thời trang thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đặc biệt chú ý đến sự việc thương hiệu Balenciaga đạo nhái ý tưởng của Trà My Nguyễn - nữ nghệ sĩ trẻ gốc Việt. Sau bài đăng cáo buộc của người tạo ra tác phẩm lấy cảm hứng từ đường phố Việt Nam, Balenciaga đã có động thái phản hồi với thái độ "phớt lờ" - theo tạp chí NSS miêu tả.

Chiến dịch quảng bá của Balenciaga (trái) bị cáo buộc sao chép tác phẩm của nghệ sĩ gốc Việt (phải). Ảnh: NSS Magazine.

Ngay lập tức, Balenciaga nhận nhiều chỉ trích từ giới chuyên môn và báo giới nước ngoài, đặc biệt là CNN - đơn vị đã trực tiếp kết nối với nữ nghệ sĩ. Tạp chí NSS cho rằng hành động của Balenciaga không chỉ liên quan đến lừa dối và đạo đức mà còn là hành vi chiếm đoạt văn hóa.

Tương tự Balenciaga, thương hiệu mỹ phẩm của Gucci từng dính vào lùm xùm sử dụng trái phép ý tưởng của nhiếp ảnh gia người Việt - Hứa Xuân Như vào cuối năm 2020. Theo đó, trong bộ ảnh giới thiệu mỹ phẩm kem nền của Gucci Beauty, thương hiệu này bị nữ nhiếp ảnh gia đã tố cáo sao chép ý tưởng cô từng thực hiện vào năm 2016.

Song, thay vì những phản bác và tranh chấp, Gucci đã có động thái thiện chí khi mời nữ nhiếp ảnh gia tham gia vào chiến dịch quảng bá bộ sưu tập son môi chỉ vài tháng kể từ khi cáo buộc nổ ra. Có thể thấy, động thái giữ im lặng và thể hiện sự thiện chí của Gucci không chỉ giúp thương hiệu "tẩy trắng" được scandal sao chép, đồng thời quảng bá thành công bộ sưu tập tiếp theo.