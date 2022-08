Lotte Finance bắt tay Tiki ra mắt dịch vụ mua trước trả sau

Tiki vừa tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược ra mắt dịch vụ thanh toán mua trước trả sau Buy Now, Pay Later với Công ty Tài chính TNHH MTV Lotte Việt Nam (Lotte Finance).

Lễ ký kết hợp tác diễn ra tại trụ sở của Tiki (TP.HCM) với sự tham dự của ông Kim Jong Geuk - Tổng giám đốc Lotte Finance, ông Trần Ngọc Thái Sơn - Tổng giám đốc Tiki, ông Richard Triều Phạm - Giám đốc tài chính Tiki, cùng ban lãnh đạo của hai công ty.

Theo đó, Lotte Finance và Tiki sẽ ra mắt dịch vụ Buy Now, Pay Later vào tháng 9 năm nay. Cả hai đơn vị tin tưởng rằng việc cung cấp một dịch vụ thanh toán mua sắm trực tuyến khái niệm mới, đơn giản và an toàn sẽ gia tăng lợi ích tài chính, đồng thời mang đến những trải nghiệm hiện đại, tiện lợi cho khách hàng.

CEO Tiki và CEO Lotte Finance ký kết hợp tác dịch vụ tại trụ sở của Tiki.

Buy Now, Pay Later là dịch vụ cho vay tiêu dùng khái niệm mới, hỗ trợ khách hàng thực hiện giao dịch chi tiêu, mua sắm trước và trả tiền sau mà không cần thẻ tín dụng vật lý, đảm bảo bảo mật thông tin. Lotte Finance sẽ cấp cho khách hàng một hạn mức tín dụng dựa trên kết quả thẩm định nhanh chóng.

Chỉ với CMND/CCCD, khách hàng có thể đăng ký dịch vụ này trên website hoặc app của Tiki và Lotte Finance. Sau đó, khách hàng có thể sử dụng hạn mức tín dụng được cấp để thanh toán sản phẩm/dịch vụ ngay lập tức. Khách hàng chỉ cần đăng ký một lần duy nhất, được miễn phí đăng ký và có thể sử dụng trong thời gian tối đa đến 3 năm.

Khi mua hàng trên Tiki và lựa chọn thanh toán bằng dịch vụ Buy Now, Pay Later của Lotte Finance, khách hàng sẽ được tận hưởng nhiều khuyến mại, ưu đãi như tặng ngay voucher giảm giá, trả góp lãi suất 0%… Bên cạnh đó, khách hàng có thể lựa chọn thanh toán một lần hoặc trả góp kỳ hạn 2-3 tháng không lãi suất.

Báo cáo của Research and Markets chỉ rõ tại Việt Nam, xu hướng mua trước trả sau đang nở rộ và dự kiến tăng trưởng 45,2% trong giai đoạn 2022-2028. Tổng giá trị hàng hóa mua trước trả sau trong nước ước tăng từ 496,4 triệu USD vào năm 2021 lên 10,528 tỷ USD vào năm 2028. Hình thức mua trước trả sau đang trở thành cách mua sắm ngày càng phổ biến với người tiêu dùng tại Việt Nam.

CEO Tiki và CEO Lotte Finance bày tỏ sự tin tưởng vào quan hệ hợp tác chiến lược dịch vụ Buy Now, Pay Later giữa 2 công ty.

Ông Kim Jong Geuk chia sẻ: “Buổi lễ ký kết hợp tác chiến lược này đã đánh dấu sự khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác lâu dài và bền chặt giữa hai công ty. Đây là tiền đề cho sự hợp tác giữa lĩnh vực tài chính và thương mại điện tử. Thông qua dịch vụ Buy Now, Pay Later, chúng tôi sẽ giúp khách hàng Việt Nam tận hưởng các dịch vụ tài chính - tiêu dùng tiện lợi, an toàn. Đồng thời, Lotte Finance đặt mục tiêu tạo dựng vị thế vững chắc trong lòng khách hàng, trở thành người thay đổi cuộc chơi thực sự tại thị trường Việt Nam”.

Với những lợi ích vượt trội như trên của Buy Now, Pay Later, ông Trần Ngọc Thái Sơn khẳng định: “Hơn cả một lựa chọn thanh toán, tôi tin sự xuất hiện của Buy Now, Pay Later trên sàn Tiki cũng như sự hợp tác về công nghệ giữa Tiki và Lotte Finance sẽ tạo ra những xu hướng mới, tích cực cho thị trường Việt Nam”.

Tiki và Lotte Finance trở thành đối tác chiến lược cho dịch vụ thanh toán mua trước trả sau.

Việc ra mắt dịch vụ Buy Now, Pay Later là kết quả hợp tác bước đầu giữa Lotte Finance và Tiki trong một kế hoạch diện rộng, triển khai tiếp thị chung sử dụng nền tảng kỹ thuật số của cả hai công ty. Từ đó, hai đơn vị đưa ra các giải pháp thanh toán mua sắm trực tuyến khác nhau, đáp ứng tốt nhất nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.