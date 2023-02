Lột đồ HIEUTHUHAI và hàng loạt tranh cãi khiến 2 ngày 1 đêm giảm nhiệt

2 ngày 1 đêm từ khi lên sóng đã vướng nhiều tranh cãi. Chương trình bị chỉ trích vì trò chơi lột đồ HIEUTHUHAI hay phát ngôn thiếu tôn trọng phụ nữ của Trường Giang.

2 ngày 1 đêm mua bản quyền từ chương trình cùng tên tại Hàn Quốc. Chương trình này có sự tham gia của Trường Giang, Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Cris Phan và HIEUTHUHAI. Sau 20 tập của mùa một, chương trình bước sang mùa tiếp theo. Theo thông báo của chương trình, đây không mùa 2 mà mang tên Mùa lễ hội như món quà ê-kíp dành tặng khán giả dịp đầu năm.

Sức hút chương trình suy giảm

2 ngày 1 đêm gần như giữ nguyên kịch bản so với bản gốc của Hàn Quốc. Ở đây, các thành viên trải qua nhiều trò chơi khác nhau do ê-kíp đặt ra. Người thắng có lợi thế trong việc chọn đồ ăn hoặc dụng cụ ngủ, đồ cá nhân…

Mùa lễ hội gồm 10 tập, chính thức ra mắt từ 18/12/2022 và đi qua các địa danh như Quảng Bình, An Giang, Quảng Nam rồi dừng chân ở Mộc Châu, Sơn La. 2 ngày 1 đêm khá thành công trong việc quảng bá ẩm thực, danh lam thắng cảnh nhưng không thể phủ nhận mùa mới đang giảm nhiệt so với phần đầu tiên. Một trong những lý do khiến chương trình giảm nhiệt là vướng quá nhiều tranh cãi.

Mùa lễ hội vẫn nhận được lượt xem lớn trên YouTube. Tuy nhiên, có thể nhận thấy sức hút và sự lan tỏa các tập giảm nhiệt so với mùa trước đó. Ngoài lượng fan trung thành từ mùa đầu tiên, Mùa lễ hội chưa bùng nổ về hiệu ứng để tiếp tục thu hút khán giả mới.

Ngoài việc khách mời nữ thiếu hấp dẫn, thậm chí bị chê không lăn xả, như trường hợp Nhã Phương, 2 ngày 1 đêm hạn chế ở việc quảng cáo quá nhiều. Thực tế vấn đề này đã gây tranh luận từ mùa đầu tiên và tới Mùa lễ hội, nó tiếp tục khiến khán giả không hài lòng.

Nhiều yếu tố khiến 2 ngày 1 đêm giảm nhiệt.

Quảng cáo điện thoại, mỳ tôm, nước rửa tay, bánh… xuất hiện liên tục. Trong một tập ở mùa đầu, các người chơi và khách mời đối mặt với thử thách leo 400 bậc cầu thang để lên hang múa. Đội thua phải tạo dáng chụp hình và trong quá trình thực hiện, họ liên tục khen chiếc điện thoại này. Thử thách chụp hình rồi khen chiếc điện thoại thậm chí kéo dàng hàng chục phút.

Ở tập 30 tức tập cuối Mùa lễ hội, đội thua phải ăn mỳ tôm trong khi đội thắng được ăn lẩu. Ngoài chiếu cận cảnh thương hiệu mỳ tôm, các người chơi liên tục nhắc tên loại mỳ này và khen nó ngon.

Quảng cáo là điều dễ hiểu để duy trì kinh phí khi thực hiện chương trình. Tuy nhiên, việc lồng ghép quảng cáo quá nhiều và không hợp lý khiến người xem khó chịu.

Tranh cãi liên tục nổ ra

Với khẩu hiệu “Tự do tự lo”, 2 ngày 1 đêm thông qua các thử thách ngoài đáp ứng nhu cầu giải trí, thư giãn, gây cười cho khán giả còn cung cấp kiến thức về lịch sử, văn hóa, du lịch… Tuy nhiên, ý nghĩa của chương trình sẽ thêm trọn vẹn nếu không có những tranh cãi.

Mới nhất, 2 ngày 1 đêm bị chỉ trích vì trò chơi đoán tên bài hát rồi lột đồ. Thử thách này diễn ra ở tập 30. Theo đó, các thành viên đoán tên bài hát và mỗi lần đoán sai, HIEUTHUHAI phải cởi bỏ một món đồ trên người. Cuối cùng nam rapper lột hết đồ và phải che bộ phận nhạy cảm bằng thùng bìa. Trong khi đó, các thành viên khác liên tục kéo đẩy hoặc giật thùng giấy.

Đáng nói video ghi lại cảnh lột đồ của rapper Cua được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và kéo theo nhiều bình luận có phần nhạy cảm, dung tục từ cộng đồng mạng. Khi giới thiệu clip của đàn em, Lê Dương Bảo Lâm cũng dùng những chia sẻ như quảng cáo clip 18+ như: “Ta chờ ngày này đã rất lâu rồi các em ơi, vô xem Dung mama đập hộp hàng ngon nè” hay “Các em hãy cảm ơn tôi đi vì tôi đã làm thỏa mãn cho các em rồi”, “Tôi có clip không che, ai hóng không?”.

Việc HIEUTHUHAI bị lột đồ khiến 2 ngày 1 đêm gây tranh cãi.

Nhiều người cho rằng không nên đưa trò chơi kích thích sự tò mò, tưởng tượng như lột đồ lên một chương trình truyền hình có nhiều đối tượng khán giả theo dõi.

Trước những tranh cãi, ê-kíp 2 ngày 1 đêm giải thích chương trình lấy ý tưởng từ format 2 ngày 1 đêm gốc của Hàn Quốc. "Về đoạn HIEUTHUHAI thực hiện thử thách lột đồ khi 5 thành viên còn lại đưa ra đáp án sai cũng là một phần trong kịch bản gốc của Hàn”, ê-kíp nhấn mạnh. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là ê-kíp có cần phải giữ nguyên tất cả trò chơi từ bản gốc hay không?

Trong khi đó, trao đổi với Zing, chuyên gia Phan Vĩnh Phúc nhận định các chương trình mua kịch bản từ nước ngoài, bao gồm 2 ngày 1 đêm nên có sự thay đổi thay vì giữ nguyên trò chơi gốc để phù hợp với văn hóa Việt Nam.

Trước đó, Lê Dương Bảo Lâm nhiều lần gây tranh cãi vì phát ngôn nhạy cảm về các thành viên trong đội. Lê Dương Bảo Lâm từng dùng cụm từ "mấy đứa trên mạng" để nói về Cris Phan hay chê Kiều Minh Tuấn tính toán kém. Câu nói diễn viên hài dành cho Kiều Minh Tuấn là: "Nhỏ không học lớn lên làm Kiều Minh Tuấn. Trời ơi, cái câu dễ vậy mà không biết" đã châm ngòi cuộc tranh luận trên mạng xã hội.

Ngoài ra, ở tập đầu của Mùa lễ hội, Lê Dương Bảo Lâm bị chê trách bỏ rơi khách mời người nước ngoài. Theo khán giả, Lê Dương Bảo Lâm và Ngô Kiến Huy không tương tác nhiều với YouTuber ngoại quốc Phúc Mập. Hai người thậm chí đi chung thuyền và để Phúc Mập đi riêng dù chung đội. Sau đó, Lê Dương Bảo Lâm phủ nhận việc bỏ rơi khách mời. Anh khẳng định nói chuyện với Phúc Mập rất nhiều nhưng bị ê-kíp cắt bớt vì thời lượng chương trình không cho phép.

Tranh cãi liên quan tới 2 ngày 1 đêm nổ ra từ chương trình tới hậu trường. Ở hậu trường một tập của chương trình, Trường Giang bị chỉ trích coi thường phụ nữ. Cụ thể, MC hỏi HIEUTHUHAI: “Nếu phải tồn tại trên Trái Đất này với một người phụ nữ. Em sẽ chọn ai để duy trì nòi giống”.

Trường Giang thậm chí yêu cầu camera quay về phía các nhân viên nữ của ê-kíp sản xuất và phân tích ngoại hình, tuổi tác. Clip hậu trường này được đăng trên kênh chính thức của 2 ngày 1 đêm với lượt xem lớn và kéo theo hàng loạt ý kiến trái chiều.