Lorde chào Việt Nam nhân dịp phát hành đĩa đơn mới trên Zing MP3

Lorde gửi lời chào đến khán giả Việt Nam nhân dịp trình làng sản phẩm mới nhất “Solar power” trên Zing MP3.

Sau 4 năm vắng bóng kể từ album Melodrama, Lorde trở lại với đĩa đơn mới nhất có tựa đề Solar power. Ca khúc phát hành tại trị trường Việt Nam trên Zing MP3. Nhân dịp tái xuất đường đua âm nhạc, giọng ca sinh năm 1996 gửi lời chào Việt Nam và kêu gọi mọi người đón nghe sản phẩm.

“Xin chào Việt Nam, mình là Lorde. Các bạn có thể đón nghe nghe khúc mới nhất của mình Solar power trên Zing MP3”, nữ ca sĩ trò chuyện cùng khán giả Việt Nam trong đoạn video ngắn giới thiệu.

Solar power là tác phẩm mở đường cho album phòng thu thứ 3 sắp phát hành của nữ ca sĩ 25 tuổi. Bài hát thuộc dòng nhạc alternative, phần giai điệu sử dụng tiếng guitar mộc mạc. Lời bài hát miêu tả không khí mùa hè trên những bãi biển đượm nắng. Trái ngược với gam màu u ám, gai góc ở những sản phẩm trước, Solar power cho thấy một hình ảnh Lorde đầy năng lượng, tươi trẻ. Độc giả có thể thưởng thức đĩa đơn Solar power trên Zing MP3 tại đây.

Năm 2013, Lorde trở thành hiện tượng âm nhạc quốc tế khi chỉ vừa 17 tuổi với album đầu tay Pure heroine. Royals - đĩa đơn nằm trong album - thống trị vị trí quán quân bảng xếp hạng âm nhạc Mỹ liên tiếp 9 tuần, xuất sắc chiến thắng 2 chiếc kèn vàng Ca khúc của năm và Màn trình diễn pop xuất sắc nhất tại Grammy 2014.

Khán giả thưởng thức đĩa đơn mới nhất Solar power của Lorde trên Zing MP3.

