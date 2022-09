Lớp học giữ người yêu, vượt qua thất tình

Khủng hoảng tinh thần sau khi chia tay bạn trai cũ, Quỳnh Hương chi một triệu đồng mua 6 video dạy về tình yêu. Kết quả, cô không áp dụng được gì cho vấn đề của mình.

Quỳnh Hương (23 tuổi, quận 8, TP.HCM) vừa chia tay bạn trai sau 2 năm hẹn hò. Cô bị người yêu từ chối dù nhiều lần níu kéo, cố gắng thỏa hiệp. Thậm chí, trong lúc mất kiểm soát, cô còn dùng các số điện thoại, tài khoản mạng xã hội khác để liên hệ, mong nửa kia quay lại.

Thấy Quỳnh Hương đau khổ vì chuyện tình cảm, bạn bè giới thiệu cho cô một lớp học tình yêu online. Cảm thấy lạ lẫm, song cô vẫn chi một triệu đồng mua gói học gồm 6 video được biên tập sẵn với hy vọng được tháo gỡ nút thắt trong chuyện tình cảm.

"Các 'chuyên gia' trong các video đề cập đến nhiều vấn đề xoay quanh tình yêu và tâm sinh lý của người trẻ khi trong một mối quan hệ. Tôi hiểu, nhưng cảm thấy không áp dụng vào được với câu chuyện của mình", cô chia sẻ cùng Zing.

Bùng nổ lớp học tình yêu, mối quan hệ

Tương tự Quỳnh Hương, Thanh Ngọc (27 tuổi, quận 3, TP.HCM) cũng tìm đến những chuyên gia trên Internet để tìm cách giải quyết vấn đề tình cảm.

Từ sau mối quan hệ với bạn trai cũ cách đây 4 năm, đến nay, nhân viên văn phòng này vẫn chưa tìm được mối tình mới. Cô cho biết do công việc của mình quá bận rộn, không có nhiều thời gian cho việc đi chơi, gặp gỡ người khác giới.

"Tôi vô tình xem được video của một chuyên gia tư vấn tình yêu trên mạng xã hội. Tôi thấy cô ấy còn rất trẻ nhưng hiểu biết khá rõ về tâm lý phái nữ nên tôi đăng ký học thử", Thanh Ngọc nói.

Trong khóa học online được mua từ nữ chuyên gia, cô được cung cấp các đề tài khá hứng thú như: Cách làm tăng cảm giác rung động cho phái nam, Làm sao để phụ nữ chủ động hơn trong mối quan hệ, Cách giữ lửa tình cảm…

Tuy nhiên, đây hoàn toàn là những video đã quay sẵn, thiếu sự tương tác, gặp mặt trực tiếp từ người truyền đạt. Vì vậy, cô có phần hụt hẫng, song vẫn cố xem hết các video để xem có thể học hỏi được gì.

Linh Nguyễn gặp cú sốc tâm lý khi chồng sắp cưới không còn chung thủy, do đó cô tìm đến các khóa học kiến thức tình yêu.

Linh Nguyễn (26 tuổi, quận Thanh Xuân, Hà Nội) lại gặp những vấn đề nan giải hơn trong mối quan hệ của mình.

Cách đây một năm, cô và người yêu đã gặp gỡ gia đình hai bên, dự định tiến đến hôn nhân trong tương lai.

Thế nhưng chỉ vài tuần sau đó, Linh Nguyễn biết được chàng trai của mình còn tìm hiểu đồng thời nhiều phụ nữ khác. Đây là cú sốc tâm lý rất lớn đối với cô.

Suốt thời gian dài, Linh Nguyễn mắc kẹt trong cảm giác chính mình là người khiến nửa kia chán chường. Suy nghĩ đó ám ảnh đến nỗi cô không tự tin làm điều gì khác.

Cô tìm đến các khóa học kiến thức hẹn hò, mong mỏi lời khuyên từ chuyên gia sẽ giúp mình tỉnh ngộ.

"Thời điểm đó, không hiểu sao tôi luôn trách bản thân, cho rằng mình có lỗi. Điều này khiến tôi suy sụp. Các khóa học tư vấn tình cảm cam kết người học sẽ tăng kiến thức, có những trang bị tâm lý và tăng sức hút đối với người khác phái, vì vậy tôi quyết định đăng ký thử", cô nói.

Hiệu quả... hên xui

Tuy nhiên, những lớp học và giáo án soạn sẵn lại không có ích với Linh Nguyễn. Chỉ sau khi xem vài video, cô chán ngán với những lý thuyết xa vời, đôi khi sáo rỗng. Cô bỏ lại quá nửa khóa học, mặc cho đã chi vài triệu đồng trước đó.

Thay vào đó, cô phải tìm đến bác sĩ tâm lý để được trao đổi trực tiếp. Cô đặt lịch với một phó giáo sư có hơn 15 năm kinh nghiệm tư vấn, đặc biệt trong lĩnh vực hôn nhân, gia đình.

"Tôi thấy rõ sự khác biệt giữa bác sĩ chuyên nghiệp và khóa học tình yêu từ Internet. Điều rõ ràng nhất, các lớp học online chỉ là một giáo án chung cho tất cả mọi cô gái trẻ", cô bày tỏ.

Quỳnh Hương nhận ra vấn đề phải từ cô giải quyết. Còn các lớp học chỉ mang tính lý thuyết, tương đối.

Tương tự, Quỳnh Hương cho biết sau khi mua những video học trực tuyến, cô có quyền sở hữu nó trong vòng 6 tháng. Nhiều ngày, cô chỉ nằm trong nhà, nghe diễn giả nói về những vấn đề chung chung trong tình yêu.

Cô thừa nhận những vấn đề này thuộc phạm trù tâm lý, ai cũng có thể gặp phải. Tuy nhiên, để giải quyết triệt để những khúc mắc cá nhân thì hoàn toàn không thể.

"Trong video, 'chuyên gia' nói với tôi về giá trị của người phụ nữ, làm sao để đối phương yêu say đắm mình, làm thế nào để biến người đàn ông trở nên ngoan ngoãn... Tuy nhiên, mọi điều đều khá sáo rỗng. Chưa kể, mọi thứ không còn giá trị khi một người đã hết tình cảm", Hương tâm sự.

"Tôi không đánh giá những khóa học này là tốn kém hay không, có thể nó vẫn có ích với những người khác. Nhưng với cá nhân tôi, đây chỉ là lý thuyết, quan trọng là bạn phải vượt qua được ám ảnh của mình", cô nói thêm.

Thế nhưng đối với Thanh Ngọc lại khác. Cô khá hào hứng khi nhắc đến những kỹ năng mình học được từ các diễn giả của khóa học tình yêu.

Theo cô, lý do bản thân dễ cảm nhận và bắt nhịp được với các kiến thức này vì đã sẵn sàng tìm kiếm mảnh ghép mới.

"Các bài học mà tôi có chỉ đang xoay quanh việc hành xử tinh tế của người phụ nữ như cách ăn mặc quyến rũ trong buổi đầu hẹn hò, những quy tắc không nên có khi bắt đầu yêu... Có lẽ do đây chỉ là vấn đề đơn giản, tôi khá dễ dàng áp dụng cho mình", cô nhận định.

Thanh Ngọc thừa nhận mình chịu khó mở lòng hơn sau khi được nghe những chia sẻ của chuyên gia sau khóa học.

Không ai là chuyên gia trong tình yêu

Lương Ánh My, diễn giả, người mở các khóa học kiến thức tình yêu cho phụ nữ trực tuyến, cho biết đối tượng khách hàng của cô hiện ở độ tuổi 20-35. Hiện có hơn 3.000 người tham gia, đăng ký mua các khóa học từ cô.

Từ năm 2019, Ánh My bắt đầu chia sẻ những video ngắn nói về tình yêu lên mạng xã hội, sau đó nhận được sự quan tâm lớn.

Ánh My thừa nhận không phải lời khuyên, bài học nào cũng có thể áp dụng lên tất cả trường hợp.

Với những kiến thức, kinh nghiệm, sự quan sát nhiều khía cạnh về tình yêu trong cuộc sống, cô ấp ủ việc chia sẻ điều này đến với nhiều phụ nữ.

"Tôi nhận thấy trong xã hội, nhiều người đàn ông thiếu sự tôn trọng với phụ nữ. Trong khi đó, cũng rất nhiều người phụ nữ không biết giá trị bản thân của họ. Những gì tôi chia sẻ là muốn những cô gái hiểu được tầm quan trọng của bản thân mình, sau đó sàng lọc những người không xứng đáng", cô trao đổi với Zing.

Tuy nhiên, Ánh My thừa nhận những chia sẻ từ cô cũng không thể nào giải quyết được tất cả các vấn đề tình yêu mà phụ nữ gặp phải trong cuộc sống.

"Những lời khuyên chỉ mang tính chất tham khảo. Quan trọng là họ phải sẵn sàng đối mặt với vấn đề. Nhiều người chỉ thích nghe, tuy nhiên chưa thể kiểm soát được hành động, cảm xúc của mình vì phụ thuộc vào người đàn ông", cô tâm sự.

Do đó, Ánh My nhận định cốt lõi vấn đề nằm ở việc cô nghĩ rằng người phụ nữ nên sống độc lập, tự do về kinh tế và có quyền quyết định cuộc sống của mình.

Tại Mỹ, những lớp học kiến thức về tình yêu bùng nổ trong nhiều năm qua, thậm chí còn là được cho là ngành nghề kiếm bộn tiền. Theo số liệu từ Zippia, hiện có hơn 125.579 nhà trị liệu hôn nhân gia đình đang làm việc ở xứ cờ hoa.

Các cuộc khảo sát cho thấy các đôi thường áp dụng lời khuyên và cải thiện mối quan hệ hơn sau khi gặp gỡ bác sĩ tâm lý, chuyên viên tư vấn. Tuy nhiên, việc tái diễn những vấn đề cũ hoàn toàn có thể xảy ra.

Trong 34 đôi tham gia khảo sát, 56% cho biết người bạn đời của họ không thay đổi, hoặc còn tệ hơn trong 2 năm sau đó.

Các nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng các lớp học, tư vấn hôn nhân, tình cảm gia đình chỉ thực sự có hiệu quả khi người học sẵn sàng và quyết tâm thay đổi vấn đề của mình. Bên cạnh đó, các yếu tố về người trị liệu như kỹ năng, cách đánh giá vấn đề, môi trường, xã hội cũng tác động không nhỏ đến quá trình hàn gắn.