Lớp hóa trang ác mộng của diễn viên 'Vệ binh dải Ngân Hà 3'

Vào vai Adam Warlock trong MCU, Will Poulter phải dành nhiều thời gian mỗi ngày với lớp hóa trang phức tạp. Anh cũng tốn công sức để tẩy rửa nó.

Tạo hình của Adam Warlock bám sát nguyên tác. Ảnh: Marvel Studios.

Ngày 4/5, tờ People đưa tin Will Poulter phải vật lộn với công đoạn hóa trang khi tham gia dự án Guardians of the Galaxy Vol. 3 (tựa Việt: Vệ binh dải Ngân Hà 3). Trong phim, nam diễn viên người Anh thủ vai phản diện Adam Warlock, kẻ đã tấn công và khiến Rocket Raccoon trọng thương. Nhân vật của anh gây ấn tượng với sức mạnh vượt trội, đặc biệt là ngoại hình dát vàng toàn thân.

Chia sẻ với People, tài tử cho biết dành nhiều giờ mỗi ngày bên bàn trang điểm để hóa thân thành Adam Warlock. Sau mỗi buổi ghi hình, anh lại phải tốn thêm khá nhiều thời gian để gỡ bỏ lớp hóa trang này. Đó thực chất là một lớp sơn bóng phủ khắp cơ thể, khiến anh chật vật mỗi khi tẩy rửa.

"Tôi phải dùng rất nhiều giấy lau, xà phòng, khăn nóng và hàng tá thứ khác mới có thể làm sạch nó. Tôi thậm chí còn phải đeo cả túi đựng rác để có thể hứng số nước vàng chảy ra”, anh nói. Dẫu vậy, lớp hóa trang vẫn không thể được lau sạch hoàn toàn, đặc biệt ở một số chỗ như móng tay.

Adam Warlock được cử tới để truy lùng Rocket Raccoon, mang về cho High Evolutionary. Ảnh: Marvel Studios.

Adam Warlock lần đầu được đạo diễn James Gunn hé lộ trong đoạn post-credit của Guardians of the Galaxy Vol. 2, khi Ayesha (Elizabeth Debicki) đặt tên cho chiếc kén là Adam. Đoạn giới thiệu không có nhiều phân cảnh Adam Warlock hành động. Anh chỉ xuất hiện vài giây để người hâm mộ thấy được tạo hình nhân vật. Theo đó, Warlock được mô tả khá sát với nguyên tác truyện tranh.

Mới đây, Guardians of the Galaxy Vol. 3 đã chính thức khởi chiếu. Tuy nhiên, vai diễn Adam Warlock của Will Poulter bị đánh giá thiếu ấn tượng. Dù là một trong số nhân vật rất quan trọng trong Marvel Comics, Adam Warlock lại chỉ được giới thiệu trên phim một cách mờ nhạt. Có lẽ, MCU cần nhiều dự án tạo đất diễn cho nhân vật tỏa sáng hơn trong tương lai.