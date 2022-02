Lớp có F0, các học sinh còn lại phải cách ly thế nào?

Khi một em có kết quả dương tính, tiết học được tạm ngưng ngay để vệ sinh khử khuẩn. Toàn bộ học sinh, giáo viên có mặt trong lớp cũng được xét nghiệm nhanh.

Con gái tôi là học sinh tại một trường THCS ở TP.HCM. Tôi rất lo lắng không biết trường hợp phát hiện học sinh trong lớp con là F0, con tôi có thuộc diện F1 không và phải cách ly như thế nào?

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC)

Theo công văn số 9038/SYT-NVY ngày 3/12/2021

Nhằm kiểm soát nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, đặc biệt thực hiện mục tiêu vừa chống dịch vừa đảm bảo môi trường an toàn trong cơ sở giáo dục, Sở Y tế xây dựng Phương án kiểm soát dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, người lao động tại cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

Bước 1: Thông báo

- Thông báo kết quả dương tính cho Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch, Tổ an toàn Covid-19 của cơ sở giáo dục và phụ huynh học sinh.

- Tiếp tục cách ly tạm thời F0.

- Thông báo ngay đến trạm y tế, trung tâm y tế địa phương nơi cơ sở giáo dục trú đóng để phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Bước 2: Đánh giá tình trạng sức khỏe của F0

- Nếu có dấu hiệu suy hô hấp, thở nhanh hoặc khó thở hoặc SpO2 dưới 96% thì liên hệ và chuyển F0 đến bệnh viện có khoa/đơn vị Covid-19 trên cùng địa bàn, hoặc chuyển đến bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 gần nhất bằng xe cấp cứu.

- Nếu F0 không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ thì tư vấn, hướng dẫn phụ huynh đưa học sinh về nhà để được trạm y tế địa phương nơi cư trú tiếp cận xử lý theo quy định.

Bước 3: Xử lý

- Tạm ngưng ngay tiết học để vệ sinh khử khuẩn lớp học và xét nghiệm kiểm tra cho toàn bộ học sinh, giáo viên có mặt trong lớp (F1) bằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên (mẫu gộp không quá 3 người). Lúc này, các lớp học khác hoạt động bình thường.

- Nếu trong cùng một ngày phát hiện từ 2 trường hợp F0 trở lên ở 2 lớp học khác nhau, tổ chức ngay việc xét nghiệm tầm soát theo quy mô như sau:

+ 2 lớp cùng tầng: Xét nghiệm kiểm tra cho học sinh, giáo viên của tất cả lớp học trên cùng tầng.

+ 2 lớp khác tầng, cùng khối nhà: Xét nghiệm kiểm tra cho học sinh, giáo viên của tất cả lớp học trong cùng khối nhà.

+ 2 lớp khác khối nhà: Nếu có mối liên hệ dịch tễ thì xét nghiệm kiểm tra cho toàn bộ học sinh, giáo viên của trường. Nếu không có mối liên hệ dịch tễ thì xử lý theo lớp học.

Bước 4: Theo dõi (F1) tất cả học sinh, giáo viên trong cùng lớp học với F0 và đã có kết quả xét nghiệm âm tính

+ F1 đã tiêm vaccine phòng Covid-19 đủ liều hoặc F0 đã khỏi bệnh: Được đi học và làm việc bình thường nhưng tuân thủ 5K, xét nghiệm lại vào ngày 3, 7 và tiếp tục mỗi 7 ngày bằng phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho đến khi không còn phát hiện F0; khai báo sức khỏe mỗi ngày cho nhà trường và xét nghiệm ngay khi có triệu chứng.

+ F1 chưa tiêm vaccine phòng Covid-19 đầy đủ hoặc đã tiêm đủ liều vaccine nhưng có yếu tố nguy cơ như béo phì, mắc bệnh nền: Cách ly tại nhà theo quy định, khai báo sức khỏe mỗi ngày cho nhà trường và trạm y tế địa phương nơi cư trú; xét nghiệm nhanh kháng nguyên vào ngày thứ 14 hoặc ngay khi có triệu chứng.

+ Riêng đối với khối mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ: Nếu có một ca dương tính với SARS-CoV-2 thì cho toàn bộ học sinh trong cùng lớp (F1) cách ly tại nhà theo quy định.

Trường hợp học sinh phát hiện mắc Covid-19 tại nhà: Khi nhận được thông tin từ gia đình, cơ sở giáo dục thực hiện quy trình từ bước 3.