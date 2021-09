Long An vận động hàng trăm người về quê tự phát quay đầu xe

120 người từ Bình Phước về Nghệ An bị kẹt ở Đắk Nông

120 người từ Nghệ An vào Bình Phước cạo mủ cao su thuê. Do ảnh hưởng dịch Covid-19, họ phải về quê thì kẹt lại ở Đắk Nông do không đảm bảo các giấy tờ cần thiết.