Long An trở thành ‘miền đất hứa’ của giới đầu tư

Trước xu hướng di cư của chủ đầu tư sang những vùng đất mới giàu tiềm năng, Long An được ví như “miền đất hứa”, chuyển mình từng ngày với sự phát triển không ngừng.

Long An được đánh giá hội tụ đầy đủ lợi thế để tạo nên thị trường có sức cạnh tranh với các khu vực lân cận TP.HCM.

Thu hút nhiều “ông lớn” bất động sản

Khi quỹ đất tại TP.HCM ngày càng cạn kiệt, các “ông lớn” buộc mở rộng quỹ đất ra thị trường vùng ven. Ở TP.HCM, việc sở hữu những quỹ đất hàng trăm hecta rất khó. Tuy nhiên tại những thị trường lân cận, chủ đầu tư có thể dễ dàng phát triển các khu đô thị quy mô lớn, quy hoạch bài bản, hài hòa với môi trường tự nhiên, tiện ích hiện đại và mức giá cạnh tranh.

Khu đô thị T&T City Millennia có quy mô gần 300 hecta liền kề khu công nghiệp Long Hậu.

Trong đó, Long An được xem là mảnh đất màu mỡ khi sở hữu quỹ đất sạch, nhiều dư địa phát triển. Thị trường này thu hút nhiều “ông lớn” với những dự án quy mô. Tất cả tạo nên bức tranh thị trường sôi động, giúp Long An vươn lên khẳng định vị thế trên thị trường bất động sản phía nam.

Theo Sở Xây dựng Long An, từ cuối năm 2017, thị trường nhà đất tại khu vực bắt đầu biến động, đến nay chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo giới phân tích, những cuộc di cư của doanh nghiệp địa ốc thời gian qua cho thấy việc tiến về vùng ven như Long An sẽ mang lại giá trị cộng thêm cho khách hàng, đồng thời chủ đầu tư cũng có “sân chơi” để phát triển các dự án quy mô.

"Con rồng ngủ quên" đang trỗi dậy

Là tỉnh duy nhất tại khu vực Tây Nam tiếp giáp trực tiếp TP.HCM, đồng thời sở hữu vị thế chiến lược “vùng đệm” kết nối TP.HCM và 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Long An không ngừng tận dụng ưu thế này để phát triển đồng bộ kinh tế xã hội.

Tính riêng 2 tháng đầu năm, Long An thu hút 11 dự án mới, trong đó 7 dự án FDI, 4 dự án trong nước, tổng số vốn đầu tư hơn 164 triệu USD . Long An cũng chú trọng xây dựng hạ tầng giao thông để bắt nhịp tốc độ phát triển chung.

Đầu tư phát triển hạ tầng giúp Long An thu hút nhiều chủ đầu tư.

Theo kế hoạch đến 2025, Long An huy động nguồn vốn khoảng 30.000 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh, như ĐT 830 giai đoạn II, đường vành đai TP Tân An, ĐT 830E, ĐT 827E, ĐT 822B… nối liền các cụm, khu công nghiệp lớn tại Cần Đước, Cần Giuộc, Bến Lức đến cảng Hiệp Phước - TP.HCM, cảng quốc tế Long An.

Bên cạnh đó, dự án mở rộng đường Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Tạo nối liền khu công nghiệp Long Hậu, tuyến metro số 4 nối trung tâm thành phố đến khu đô thị cảng Hiệp Phước, đường Lê Văn Lương nối quận 7 và Cần Giuộc… sẽ tăng cường khả năng kết nối giữa Long An và TP.HCM.

Long An được nhiều nhà đầu tư lựa chọn như điểm đến thích hợp để sở hữu second home yên bình, thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên, tránh xa khói bụi và nhịp sống tất bật của thành thị.

Theo đó, những khu đô thị sinh thái ven sông trở thành điểm nhấn tại đây. Với lợi thế tiếp giáp nhiều hệ thống sông lớn, các chủ đầu tư phát triển những dự án đô thị ven sông, kết hợp hài hòa giữa thiết kế hiện đại với thiên nhiên bản địa, tạo nên dấu ấn đậm nét.

Dự án T&T City Millennia có 3 mặt tiếp giáp sông với mô hình khu đô thị sinh thái cao cấp.

Một trong những dự án nổi bật có thể kể đến là khu đô thị T&T City Millennia nằm ở cửa ngõ phía nam TP.HCM, cách khu đô thị Phú Mỹ Hưng 15 phút di chuyển. Dự án có quy mô gần 300 hecta, 3 mặt giáp sông với tầm nhìn thoáng đãng, trong lành cùng hệ tiện ích phong phú, chuẩn quốc tế.

T&T City Millennia nằm trải dài theo sông Rạch Dơi, liền kề sông Soài Rạp và sông Nhà Bè. Sở hữu địa thế sông nước phong thủy, T&T City Millennia định hình không gian sống cao cấp cho các chủ nhân chuộng phong cách tinh tế. Khu đô thị hứa hẹn trở thành thành phố vệ tinh sầm uất, là nơi tái tạo năng lượng sau ngày làm việc, giúp chủ nhân tìm lại giá trị sống cho bản thân và gia đình.

Với những tiềm năng sẵn có, Long An được xem là “miền đất hứa”. Sự xuất hiện của nhiều khu đô thị lớn sẽ thay đổi diện mạo và gia tăng tốc độ đô thị hóa cho Long An, đưa địa phương này trở thành thị trường hấp dẫn với nhà đầu tư.