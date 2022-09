Long An tiếp nhận 34 công dân trở về từ Campuchia

Ngày 23/9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cho biết Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, Long An) đã tiếp nhận 34 công dân trở về từ Campuchia.

Bộ đội Biên phòng xác minh nhân thân của những người được Campuchia bàn giao. Ảnh: B.T.

34 người gồm 28 nam và 6 nữ được Đồn Công an biên giới hữu nghị Sôm Rông, Ty Công an tỉnh Svây Riêng, Campuchia, bàn giao cho lực lượng chức năng tỉnh Long An tối 22/9.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng biên phòng phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Long An và Công an huyện Đức Huệ tiến hành xác minh thông tin; bước đầu xác định trong số 34 người có 28 người có chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, số còn lại không có giấy tờ tùy thân.

Lực lượng chức năng tỉnh Long An đang tiếp tục làm rõ thêm thông tin, hoàn tất các thủ tục pháp lý đối với các trường hợp trên.