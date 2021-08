Long An có dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp 114 triệu USD

Phó thủ tướng Lê Văn Thành đồng ý cho Long An xây dựng khu công nghiệp Nam Tân Tập. Tỉnh này dự kiến giao cho một doanh nghiệp đầu tư dự án với vốn 2.590 tỷ (114 triệu USD).

Phó thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 1420/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Tân Tập, tỉnh Long An.

Dự án có quy mô sử dụng đất 244,74 ha tại xã Tân Tập (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) do Công ty TNHH Saigontel Long An là nhà đầu tư. Tổng vốn đầu tư của dự án là 2.590 tỷ đồng , trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 440 tỷ.

UBND tỉnh Long An chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An hướng dẫn Công ty TNHH Saigontel Long An quy định cụ thể tiến độ thực hiện dự án, trong đó lưu ý tiến độ góp vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai.

Một góc Khu công nghiệp Nam Tân Tập. Ảnh: Báo Xây dựng.

Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư. Nhà đầu tư chỉ được thực hiện dự án sau khi được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

UBND tỉnh Long An được giao chịu trách nhiệm toàn diện việc thực hiện các trình tự, thủ tục đối với việc đã cho các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất để xây dựng các dự án.

Phó thủ tướng cũng giao Long An tổ chức thực hiện thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất tránh xảy ra tranh chấp, khiếu kiện.

UBND tỉnh Long An chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An và các cơ quan liên quan phối hợp với Công ty TNHH Saigontel Long An triển khai phương án đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định.

Đồng thời, hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất; thực hiện thu hồi đất phù hợp với tiến độ thực hiện dự án và thu hút đầu tư để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến người dân bị thu hồi đất.